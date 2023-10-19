Атаман рассказал об участии казаков в спецоперации на Украине

«Не зря государство вложило такое количество денег в развитие российского казачества. Это сейчас приносит плоды. И эти плоды, конечно, достались не просто так, через кровь, через жертвы, через подвиги казаков, которые ушли от нас навсегда. Я думаю, что после окончания СВО все это будет дополнительно оценено, а казачеством государство будет заниматься еще серьезнее», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

При этом Дьяконов не считает, что казаки чем-то отличаются от других военных.

«Мы все под Богом ходим и неважно, какой у тебя разрез глаз, цвет кожи. Мы как раз и воюем против тех людей, которые провозгласили, что они особенные. Чем казак отличается от бойцов морской пехоты, которые сейчас на линии боевого соприкосновения творят невозможное? Или от мотострелка, который на последнем дыхании ПТУРом пытается поразить танк противника? Может, разве что тем, что в казачьих подразделениях чуть больше изначального взаимопонимания, потому что в основном люди приходят служить в эти подразделения из одного и того же населенного пункта», – сказал атаман.

Несмотря на это, у казаков все же есть свои традиции, однако они их особо не выпячивают.

«Грамотные командиры эти традиции поддерживают, потому что в таком случае эффективность выполнения боевых задач намного выше. Например, в казачьем подразделении никто и никогда не может бросить своих. Именно это боевое братство присуще всем казачьим подразделениям. И в любом случае современный казак, как и в прошлом, остается таким же верным своей присяге, своему Отечеству. Меняется разве что только форма одежды», – подчеркнул Дьяконов.

Говоря о том, сколько сейчас среди казаков добровольцев, атаман отметил, что сейчас количество добровольцев растет в прогрессии.

«Буквально за полгода возникли еще три казачьих бригады, есть выстроенная система ротации, пополнение. Каждый казачий отряд, воюющий в рамках СВО, имеет и своих героев. Огромное количество казаков награждены государственными наградами. Последнее такое награждение не так давно видела вся страна. Наш Верховный главнокомандующий награждал отличившихся офицеров. Один из них – казак-доброволец Олег Ликонцев, который являлся на тот период времени командиром отряда «Сибирь», получил звание Героя России. Четверо из награжденных тоже были казаки», – заключил Дьяконов.