Умер игравший в фильмах о Рокки Берт Янг

NYT: Звезда фильмов о Рокки Берт Янг умер в возрасте 83 лет

Tекст: Антон Никитин

Причина смерти не уточняется, передает ТАСС.

Издание сообщает, что смерть актера подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер, передает РИА «Новости».

Берт Янг наиболее известен благодаря роли Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной, в фильмах о Рокки Бальбоа. За эту работу актер был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Помимо этого, Янг принял участие в таких проектах, как «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999-2007) и «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1983).