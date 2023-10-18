Путин ответил премьеру Таиланда на тайском языке

Тхависин: Путин в ответ на приглашение в Таиланд сказал спасибо по-тайски

«Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: «Кхоп кхун кхап» (спасибо – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

«Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве [российского президента] и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Тхависин.

По словам Тхависина, российский президент приветствовал увеличение таиландскими властями срока безвизового пребывания для российских туристов в королевстве с 30 до 90 дней. Премьер указал, что более 1 млн россиян посетили Таиланд с начала этого года. При этом провинция Пхукет стала самым популярным курортом среди граждан России, которые по итогам сентября заняли первое место среди всех национальных групп туристов, посетивших одноименный остров, передает ТАСС.

Переговоры Путина с премьером Таиланда состоялись во вторник на полях международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине. В среду утром Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.