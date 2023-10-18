  • Новость часаРар: Удар по больнице в секторе Газа нанес ущерб репутации США на Ближнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза
    Россия нарастит поставки газа в Китай до уровня Западной Европы
    ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей
    Шольц лег на землю в аэропорту Тель-Авива
    ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в Херсонской области
    Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на больницу
    Стало известно о двух десятках переданных ВСУ американских ракет ATACMS
    Путин заговорил по-тайски
    В Петербурге начались обыски у возможных соучастников избиений прохожих
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    3 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    18 октября 2023, 11:45

    Путин ответил премьеру Таиланда на тайском языке

    Тхависин: Путин в ответ на приглашение в Таиланд сказал спасибо по-тайски

    Путин ответил премьеру Таиланда на тайском языке
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил, что президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи сказал ему спасибо по-тайски в ответ на приглашение посетить Таиланд в 2024 году.

    «Я пригласил господина президента посетить Таиланд в следующем году, и он ответил мне кивком головы и фразой по-тайски: «Кхоп кхун кхап» (спасибо – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о близком знакомстве [российского президента] и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами и о многом другом хорошем (в отношениях двух стран – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Тхависин.

    По словам Тхависина, российский президент приветствовал увеличение таиландскими властями срока безвизового пребывания для российских туристов в королевстве с 30 до 90 дней. Премьер указал, что более 1 млн россиян посетили Таиланд с начала этого года. При этом провинция Пхукет стала самым популярным курортом среди граждан России, которые по итогам сентября заняли первое место среди всех национальных групп туристов, посетивших одноименный остров, передает ТАСС.

    Переговоры Путина с премьером Таиланда состоялись во вторник на полях международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине. В среду утром Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

    17 октября 2023, 20:30
    Путин: Интересы России подавить невозможно

    Президент России процитировал элитам США русскую поговорку

    Путин: Интересы России подавить невозможно
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», – прокомментировал Путин слова президента США Джо Байдена о том, что нужно объединить силы Европы для «подавления Путина», передает ТАСС.

    Также Путин добавил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять. «У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи – век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», – сказал Путин.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Коментарии (47)
    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

    Коментарии (36)
    17 октября 2023, 16:59
    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай

    Путин выразил уверенность в хороших темпах реализации проекта «Сила Сибири – 2»

    Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай
    @ ИТАР-ТАСС/Никита Крючков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    «У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой, имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

    Коментарии (32)
    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (10)
    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 18:29
    Президент Лаоса при встрече с Путиным заговорил на русском языке

    Президент Лаоса заговорил на русском языке на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке начал беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Пекине.

    «Хочу повторить русский язык», – сказал Сисулит. Лаосский лидер поблагодарил российского президента за возможность встретиться, несмотря на его занятость. Путин отметил, что в студенчестве одновременно учился с президентом Лаоса в Ленинграде. «Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился», – сказал он.

    В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос наладили политические связи, однако экономические еще предстоит развивать, передает ТАСС. «В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием», – сказал глава российского государства, отметив сокращение экономических показателей в прошлом году. «Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим», – добавил он.

    Путин отметил, что рад встрече с коллегой из Лаоса, и напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту приняла участие в Восточном экономическом форуме в России. «У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», – сказал президент.

    Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

    Ранее Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 19:10
    Путин: Россия готова выполнять все обязательства по поставкам зерна за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых, в том числе в Пакистан.

    «Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен один миллион тонн зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», – сказал Путин в ходе встречи с главой переходного правительства, премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что в этом году объем урожая в России составит около 137-138 млн тонн, и отметил высокий экспортный потенциал.

    «У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай – 158 млн тонн зерновых. В этом году тоже будет очень хороший. Уже сейчас ясно, что это будет где-то 137-138 млн тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году – где-то под 50-60 млн тонн», – сказал глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 20:38
    Путин дал характеристику отношениям с премьер-министром Венгрии Орбаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что разные точки зрения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не являются препятствием для диалога и решения проблем.

    Отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина в эфире телеканала «Россия 24», Путин охарактеризовал Орбана как одного из немногочисленных европейских политиков, способных отстаивать свои интересы, передает ТАСС. По мнению российского лидера, венгерский премьер делает это «настойчиво, последовательно» и «вполне тактично».

    «И у нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем», – сказал российский лидер.

    Ранее в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 14:10
    Путин пообещал интенсивно развивать отношения России с Таиландом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена делать все, чтобы развивать отношения с Таиландом, заявил президент Владимир Путин на встрече с тайским премьером Сеттхой Тхависином.

    «Со своей стороны будем делать все для того, чтобы отношения развивались как можно более интенсивно и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава Российского государства указал, что в условиях «такой турбулентности» на международной арене в 2022 году между странами сократился товарооборот. Он выразил надежду, что комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству «внесет свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд».

    Путин назвал отрадным то, что страны не прекращали отношения в гуманитарной сфере. Сейчас в России учатся 150 студентов из Таиланда. Он также указал на растущий туристический поток – с января по сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти 1 млн российских граждан.

    В 2024-2025 годах планируется провести перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

    Ранее Таиланд решил продлить безвизовый режим для российских граждан до 90 дней для привлечения большего числа туристов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Правящая партия Грузии назвала президента Зурабишвили «изменницей»
    «Хезболла» объявила среду «днем гнева» против Израиля
    МИД Турции заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком
    В Москве заявили о попытках превратить Армению в «Украину номер три»
    «Москвич 6» появился в дилерских центрах
    Пассажирка рейса Москва-Барнаул умерла на борту самолета
    Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов

    За что Венгрия благодарит Россию

    Венгрия делает все, что в ее силах, чтобы спасти экономические связи с Россией. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия сегодня – это островок прагматичности в Европе, который является скорее необычным исключением. Почему для этой европейской страны так важны контакты с Москвой и какие уникальные отношения она смогла сохранить? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русский мангал» стал мировым стандартом для танков

    Израильские военные начали защищать свои танки Merkava от дронов с помощью «мангала», который рассеивает кумулятивную струю от взрыва над башней. В России эта технология поставлена на поток – и новая техника выходит защищенной уже с завода. Танки с «мангалами» стали появляться по всему миру, в том числе в Индии и Китае. В чем особенность такой защиты и почему она так быстро получила широкое распространение? Подробности

    Перейти в раздел

    Тысячи мигрантов обнажили слабость Евросоюза

    Одна из фундаментальных особенностей Евросоюза – свободное перемещение населения между странами сообщества – разрушается на наших глазах. Германия и еще ряд ключевых стран ЕС вводят пограничный контроль. С чем связано это решение, как именно оно будет реализовано и почему это является крайне неприятным сигналом для киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............