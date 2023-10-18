Подведение итогов Года педагога и наставника пройдет на выставке-форуме «Россия»

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится подведение итогов Года педагога и наставника

Tекст: Антон Никитин

На международной выставке-форуме «Россия», которая организована в соответствии с указом президента Владимира Путина, в рамках образовательной программы будут представлены главные достижения государства в XXI веке. Мероприятия образовательной программы позволят россиянам и зарубежным гостям увидеть успехи в разных отраслях образования, науки и технологий, благодаря которым в последние 20 лет повысилось качество жизни россиян, передает РИА «Новости».

«Год педагога и наставника официально завершится в этом году, но те мероприятия, которым был дан старт, продолжатся: это и поддержка педагогических династий, и акция «Спасибо учителю», и многие другие проекты. Мы всегда должны помнить о наших учителях, говорить им слова благодарности, потому что профессия педагога – самая значимая на земле. Мы планируем провести на выставке «Россия» мероприятия, связанные с закрытием Года педагога и наставника. В числе ключевых мероприятий – церемония награждения победителей конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023», всероссийский форум, посвященный празднованию 50-летнего юбилея создания отрядов «Юных инспекторов движения». Совместно с обществом «Знание» в период проведения выставки, с 14 ноября 2023 года по 9 апреля 2024 года, каждую среду в 18.00 будут идти «Разговоры о важном» для родительского сообщества», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что у России в области образования есть серьезные достижения, которых нет ни у одной страны мира. Успехи в этом направлении будут представлены гостям выставки на иммерсивной экспозиции Минпросвещения России. Отдельно будут организованы пространства «Кванториум», «Точка роста», «IT-куб», «Школьный спортзал». Все желающие смогут посетить зоны федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса» и поучаствовать в мастер-классах по интересующим гостей направлениям – от программирования до рисования.

Кравцов напомнил, что в стране реализуется уникальный национальный проект «Образование», который дает возможность каждому школьнику, вне зависимости от места проживания, получать качественные знания.

Также в рамках выставки Российское общество «Знание» страны совместно с партнерами организует семь лекториев в павильонах ВДНХ, где будет освещаться широкий круг вопросов, связанных с современными достижениями России в разных сферах. Флагманский лекторий Российского общества «Знание» разместится в павильоне № 57 «Россия – Моя история».

Здесь же будет расположена интерактивная познавательная выставка «Лабиринт познания», посвященная значимым изобретениям и открытиям, которые были сделаны в России и изменили мир. А в день открытия выставки на ВДНХ стартует просветительский марафон Российского общества «Знание» «Знание.Первые», который пройдет 4–6 ноября.

Каждая неделя образовательной программы будет посвящена определенной теме: это достижения России, туризм и индустрия гостеприимства, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

«Мы запланировали более 5,5 тыс. выступлений в течение полугода. Мне кажется, программу такого масштаба еще никто не делал в мире – мы первые, и это еще одно достижение, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. – Программа имеет определенную архитектуру. Еженедельно мы постарались расставить акценты так, чтобы дать возможность всем участникам погрузиться в ключевые отрасли, сферы достижений и праздники, которые выпадают на даты прохождения выставки, чтобы всегда был интерес вернуться вновь. Каждую неделю будет новая тематика, новые мероприятия. В ближайшие дни мы опубликуем конкретное расписание и дадим возможность бронировать места в залах».

В октябре пройдет Образовательная неделя – это программа, на которой педагогам школ, колледжей и организаций дополнительного образования Москвы и Московской области расскажут, как можно провести уроки-экскурсии на площадке ВДНХ для ребят. В образовательной программе примут участие не менее тысячи педагогов, которые проведут уроки-экскурсии для 25 тыс. учащихся.

Образовательная программа выставки охватит все регионы России. 4 ноября начнутся «Прогулки со Знанием», и главы субъектов Российской Федерации будут проводить для молодежи экскурсии, расскажут о памятниках культуры и природы, покажут значимые для их регионов предприятия и исторические объекты.

С 7 ноября стартует масштабная программа «Дни регионов». Во всех концах России начнутся форумы, лекции и встречи с известными людьми. Участники этих мероприятий познакомятся с экономическими и культурными достижениями своего региона и смогут поделиться своими идеями о развитии родного края.

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» по информации, социальным коммуникациям и событийной программе Анастасия Звягина отметила уникальность выставки.

«В образовательной программе выставки принимают активное участие все 89 регионов России. Мы получили от них свыше 700 предложений с мероприятиями по самым разным темам, а на ноябрь – декабрь уже запланировано почти 150. Самые интересные региональные спикеры приедут в Москву, чтобы провести мастер-классы, лекции, уроки, личные встречи. Выставка уникальна по своему охвату и наполнению, в России до сих пор не проводилось мероприятий такого масштаба», – сказала она.

Культурную программу выставки представил художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Он подчеркнул, что в рамках выставки пройдет масштабный фестиваль документальных фильмов «Знание.Кино». Зрители также увидят уникальный фестиваль документального театра, в программу которого войдет цикл из 12 моноспектаклей «Голоса страны», для подготовки постановок драматурги поедут в регионы собирать истории людей.

Генеральным партнером образовательной программы выставки-форума «Россия» выступает Российское общество «Знание». В подготовке образовательного трека выставки-форума участвуют 32 партнера: это профильные министерства, автономные некоммерческие организации, молодежные объединения и крупные корпорации, в том числе Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежь, госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом», РДДМ «Движение Первых», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Президентский фонд культурных инициатив и другие.

Ранее эксперты назвали ключевые качества современного российского учителя.