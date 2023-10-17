В Москве состоялось заседание Евразийского альянса омбудсменов

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году в заседании приняли участие представители Армении, Ирана, Монголии, Казахстана, Кыргызской Республики, Сербии, Узбекистана, России, Таджикистана, омбудсмены Азербайджана, Туркменистана, Турции, Мали, Малави, представители от Белоруссии, а также законодательной и исполнительной ветвей российских органов власти, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в России.

Заседание открыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она указала на ценность жизни и здоровья человека, отметив, что обеспечение здорового образа жизни – одна из семнадцати целей ООН в области устойчивого развития. Уполномоченный рассказала об объемной законодательной базе в области медицинской помощи, сформированной в России, а также созданных правовых стандартах обеспечения и защиты права на охрану здоровья как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Москалькова отметила постоянное развитие гарантий права на охрану здоровья. По словам российского омбудсмена, ежегодно по вопросам охраны здоровья поступает порядка 2 тыс. обращений. С начала этого года восстановлены права на охрану здоровья порядка 800 человек.

«Получаем большое количество обращений от жен, матерей бойцов СВО. Подписав соглашение о сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества», мы начали новый этап в общем деле помощи и поддержки участникам СВО в области медицинской и социальной реабилитации, а также образования и трудоустройства», – сказала омбудсмен.



В завершение выступления Татьяна Москалькова подчеркнула, что санкции не могут распространяться на лекарства. «Сегодня не только Россия, но и много других стран находятся под санкциями. Наши граждане сообщают, что из аптек исчезает целый ряд лекарственных препаратов, они связывают это с санкциями коллективного Запада. Полагаю, что лекарства никогда не должны включаться в санкционные списки», – подчеркнула она.



В заседании приняли участие представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил подробный доклад о развитии системы медицинской помощи в России. «Минздрав моментально реагирует на обращения, поступающие от уполномоченных по правам человека. Поддержка Министерства особенно важна с учетом того, что к нам зачастую обращаются люди с инвалидностью, тяжелыми и редкими заболеваниями», – отметил Мурашко.

Зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко указала на то, что, несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции, 70% лекарственных препаратов производится на отечественных предприятиях. При этом Россия – единственное государство, где бесплатно предоставляется медицинская помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. По ее словам, развитие телемедицины, цифровых технологий в этой сфере создают угрозы для сохранности персональных данных. Она заявила о необходимости усиления защиты цифровых прав человека в сфере здравоохранения.

В завершение заседания, Москалькова отметила, что право человека на охрану здоровья – важнейшая составляющая международной системы правозащиты, которая требует повышенного внимания со стороны омбудсменов.