Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?5 комментариев
Молодежное крыло Народного фронта за полгода отправило в новые регионы более тысячи тонн помощи
Команда молодежного крыла Народного фронта за полгода поставила в новые регионы 52 тыс. продуктовых и 25 тыс. вещевых наборов, а также лекарства, предметы гигиены и другие необходимые вещи. За это время в Ростове-на-Дону и Донецкой народной республике побывали добровольцы из 43 регионов страны.
Помощь участникам СВО и мирному населению – одно из главных направлений работы молодежного крыла Народного фронта. С самого начала спецоперации волонтеры по всей стране так или иначе поддерживают бойцов, их семьи и новые регионы. Ребята не раз бывали в командировках с гуманитарными миссиями, но они были ситуативные. Теперь же, с конца марта этого года, такая работа стала системной и регулярной, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Каждые 10 дней отряды мобильного реагирования из разных субъектов России выезжают в Ростовскую область и ДНР, сменяя друг друга. Волонтеры живут в Ростове-на-Дону и Донецке, где ликвидируют последствия обстрелов на городских улицах, восстанавливают дома жителей, отрабатывают адресные обращения населения.
«В Ростове-на-Дону работа ребят сосредоточена на гуманитарном складе «Все для Победы!». За полгода они сформировали для жителей новых регионов 52 тыс. продуктовых и 25 тыс. вещевых наборов, 11 тыс. боксов для новорожденных. Добровольцы перегрузили и отправили более тысячи тонн продуктов, средств гигиены, одежды, оборудования и прочего. Благодаря их труду к парням на передовую уехали сотни КамАЗов с вещами и 7,5 тыс. гигиенических и лекарственных наборов. В том числе сухих душей, которые волонтеры изготавливали своими руками. Такая работа направлена не только на помощь военнослужащим и мирному населению, но и на сплочение молодежи. Все, кто побывал в командировках, отмечают, что подобный опыт помогает посмотреть по-новому на многие важные вещи», – рассказал руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.
Иногда гуманитарные грузы участники молодежного крыла Народного фронта доставляют военнослужащим сами. Например, команда из Воронежа привозила в Мариуполь медикаменты и средства личной гигиены для подразделения «Эспаньола».
Помимо работы, волонтеры знакомятся с ДНР и историей борьбы жителей республики за свободу. Они посещают памятные места – мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Твоим освободителям, Донбасс», возлагают цветы к могилам первого главы ДНР Александра Захарченко, командиров подразделений «Спарта» и «Сомали», местам захоронения погибших волонтеров.