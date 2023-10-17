Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Более 340 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Tекст: Александра Юдина

«Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия – страна возможностей» – и, как всегда, оказался прав. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны», – отметил Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Он подчеркнул, что все семейные команды «совершенно удивительные» – они предмет гордости для России. «Главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», – сказал Кириенко.

На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа. Кириенко отметил, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.

Кроме того, Кириенко привел несколько примеров ярких историй участников, которые уже подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре этого года отметят юбилей – 70 лет совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. Самая многочисленная на данный момент команда Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные.

Учитель начальных классов Ульяна Каретникова из села Репное Саратовской области – представитель династии педагогов, которая началась еще в XIX веке. Их общий трудовой стаж – более 500 лет. Ларины – династия атомщиков, из поколения в поколение члены семьи работают на градообразующем предприятии – Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед. Есть даже династия гармонистов из Вологодской области. Всех членов семейной команды Малышевых объединяет любовь к игре на гармони.

Как добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников – это родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 5% – другие родственники, а 1% – прабабушки и прадедушки.

Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (29%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и Уральского (11%) федеральных округов. Южный федеральный округ вместе с новыми регионами, а также Северо-Западный федеральный округ заявили по 10% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.