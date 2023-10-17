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    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    26 комментариев
    17 октября 2023, 14:17

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    16 октября 2023, 15:07
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

    «Уверен, что это не последнее событие подобного рода», – приводит его слова ТАСС.

    Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент отметил, что направлений работы «гораздо больше». «По всем будем двигаться вперед», – подчеркнул Путин.

    Президент заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться. «Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры», – сказал глава государства.

    Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых в понедельник объектов, и положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    В числе открытых объектов – отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

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    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

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    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

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    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    17 октября 2023, 04:31
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РоссииВладимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.

    Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

    Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников форума «Один пояс – один путь».

    Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

    В завершение визита в Китай, Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 12:51
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума на первом чтении приняла проект закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Договор внесли в парламент 13 октября, его соавторами стали почти все депутаты, он отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», передает ТАСС.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России выход из этого Договора.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 00:40
    США призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тернер.

    По его словам, Дума рассматривает вероятность отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, что необоснованно ставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Тернер также призвал Россию не делать этого шага.

    Он добавил также, что США готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-3, работать над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

    Коментарии (5)
    17 октября 2023, 09:45
    Полковник США сказал, что кроется за наигранной уверенностью Зеленского

    Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует наигранную уверенность, за которой скрывается понимание того, что НАТО находится «в беде», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Зеленский не скрывает снижения интереса к Украине и уровня ее поддержки со стороны Европы и США, передает РИА «Новости».

    Президент Украины, по его словам, осознает наличие в НАТО серьезных проблем, поскольку Североатлантический альянс не способен вести наступление в военных конфликтах. Зеленский, как считает Макгрегор, «знает, что НАТО в беде».

    Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн предположил, что Зеленский шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине.

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    16 октября 2023, 16:46
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден получил предложение посетить Израиль, но точных данных о визите пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Приглашение направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Кирби отметил, что Байден ранее посещал Израиль, он понимает, что для израильского народа наступило «критическое время», и «без сомнений поедет туда еще раз», но пока конкретных решений по поводу поездки нет.

    Ранее президент Украины хотел посетить Израиль, но в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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