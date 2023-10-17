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    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    17 октября 2023, 05:51

    Кувейтская больница в секторе Газа отказалась эвакуировать персонал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кувейтская больница в Рафахе в секторе Газа получила второе предупреждение об эвакуации персонала, однако отказывается это делать, заявил директор больницы Сохаиб аль-Хамс.

    По его словам, кувейтская специализированная больница в городе Рафах в секторе Газа заявила, что получила второе предупреждение Израиля об эвакуации учреждения, но подчеркнула, что персонал не покинет его, передает РИА «Новости».

    Ранее король Иордании поручил не выводить иорданский полевой госпиталь из сектора Газа.

    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

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    16 октября 2023, 22:15
    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги

    Bild: В ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля

    В Германии массово срывают и повреждают израильские флаги
    @ Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Bild, за прошлую неделю и выходные были сорваны и  украдены израильские флаги у ратуш или администраций Берлина, Крефельда, Эрфурта, Мерса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В Виттене и Реклингхаузене флаги украли дважды, передает РИА «Новости».

    Издание сообщила также, что в Майнце и Ахене флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась, в Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (11)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    16 октября 2023, 20:27
    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара

    СМИ: Ракетный удар нанесен по зоне возле КПП «Рафах» на границе Египта с Газой

    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    По территории, которая вплотную прилегает к контрольно-пропускному пункту «Рафах», нанесен ракетный удар, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

    КПП расположен на границе Египта с палестинским сектором Газа, через него планировалась доставка гуманитарного груза и эвакуация гражданского населения. О возможных жертвах или материальном ущербе сведений пока нет, передает ТАСС.

    На кадрах слышен разрыв снаряда, виден столб дыма и разбегающиеся с криками люди. На территории КПП велись ремонтные работы после предыдущих атак израильских сил близ «Рафаха». По словам источника телеканала, работы остановлены «из-за опасений новых ударов со стороны Израиля».

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявлял о планах уничтожить все тоннели в секторе Газа и всех военных ХАМАС.

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    16 октября 2023, 09:58
    Израиль опроверг введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Канцелярия премьера Израиля Нетаньяху опровергла введение режима прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Режим пятичасового прекращения огня, о котором ранее объявляли по неофициальным источникам, в настоящее время в секторе Газа не действует, заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В сообщении, опубликованном на странице канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter, органичен в России), в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия, передает ТАСС.

    Ранее канал Al Arabiya сообщил, что режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь.

    Коментарии (3)
    16 октября 2023, 17:02
    Нетаньяху назвал ХАМАС «новой версией нацизма»
    Нетаньяху назвал ХАМАС «новой версией нацизма»
    @ Jacquelyn Martin/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС – это «новая версия нацизма», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в понедельник.

    ХАМАС – это «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в России), это «новая версия нацизма», заявил Нетаньяху, передает ТАСС. Он отметил, что весь мир объединялся для победы над нацистами и ИГ, потому он должен объединиться и сейчас, чтобы победить ХАМАС.

    До этого Нетаньяху заявлял, что ХАМАС должен быть уничтожен, его мнение разделил президент США Джо Байден.

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    16 октября 2023, 19:54
    Глава контрразведки Израиля признал вину за упущенную атаку ХАМАС
    Глава контрразведки Израиля признал вину за упущенную атаку ХАМАС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель израильской службы общей безопасности (контрразведка) Ронен Бар заявил, что лично несет ответственность за то, что страна пропустила атаку ХАМАС 7 октября.

    Ронен Бар в интервью порталу Ynet заявил, что вся ответственность за пропущенную атаку лежит лично на нем, передает ТАСС. Он добавил, что предупредительные меры не смогли помочь в предотвращении атаки.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю 7 октября.

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    16 октября 2023, 12:08
    Блинкен вернулся в Израиль на встречу с Нетаньяху

    AFP: Блинкен вернулся в Израиль, где планирует встречу с Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщило агентство AFP.

    Агентство пишет, что после завершения ближневосточного турне Энтони Блинкен вернулся в Израиль, где планирует встретиться Нетаньяху в Иерусалиме, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

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    16 октября 2023, 11:55
    Yedioth Ahronoth: США потребовали от Израиля не нападать на Ливан первым

    Yedioth Ahronoth: США пообещали помощь Израилю в случае нападения «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не должен нападать на Ливан первым, а взамен Вашингтон обещает военную помощь в случае, если «Хезболла» атакует израильскую территорию, сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на свои источники.

    Издание пишет, что во время визита в Израиль министр обороны США Ллойд Остин предложил израильским чиновникам заключить соглашение о ненападении на Ливан первыми. В случае, если «Хезболла» атакует израильскую территорию, Вашингтон окажет помощь, и перебросит авиацию в регион, если нападение на Израиль произойдет с севера, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что Израиль якобы согласился на это предложение, официальных заявлений обеих сторон по этому вопросу не было.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют разные сторонние игроки в палестино-израильском конфликте, и почему локальные разногласия перекинулись на весь регион.

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    16 октября 2023, 15:57
    В Белом доме заявили о важности защиты мирного населения сектора Газы

    Белый дом: США призывают защищать мирное население Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США ежедневно поддерживают контакт с Израилем, подчеркивают важность защиты гражданского населения в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

    Кирби отметил, что США каждый день находятся в контакте с израильскими властями и продолжают подчеркивать важность защиты мирного населения сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия.

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    16 октября 2023, 11:51
    В ХАМАС заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевое крыло ХАМАС – группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» – заявило в понедельник о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    В сообщении группировки сказано, что обстрел является «ответом на преступления» со стороны Израиля в отношении палестинцев, передает ТАСС.

    Аэропорт Бен-Гурион уже не первый раз подвергается обстрелу. Все вылеты из воздушной гавани были прекращены еще 11 октября.

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    16 октября 2023, 08:57
    Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа

    Al Arabiya: На юге сектора Газа введен режим пятичасового прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня, который продлится на протяжении пяти часов, введен в южных районах сектора Газа, для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, сообщил канал Al Arabiya.

    По его сведениям, режим прекращения огня вступит в силу в 9.00 по местному времени (совпадает с московским), его вводят для того, чтобы в анклав смогли доставить гуманитарную помощь, а иностранцы смогли оттуда выехать, передает ТАСС.

    Как отмечает Al Arabiya, сейчас на границе между сектором Газа и Египтом ожидают открытия КПП и гуманитарного коридора не менее ста грузовых автомобилей. В то же время Израиль продолжает наносить удары по Газе.

    Ранее в ООН сообщили, что топлива в больницах Газы осталось на 24 часа.

    До этого министерство здравоохранения сектора Газа обратилось к мировому сообществу с просьбой отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей, раненых при обстреле со стороны Израиля.

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    16 октября 2023, 21:02
    Турция обсудила с ХАМАС возможность освобождения заложников

    Турция обсудила с главой политбюро ХАМАС возможность освобождения заложников

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией возможность освобождения мирных жителей.

    Как указал источник в МИД Турции, главной темой переговоров стали последние события в Палестине и возможность освобождения мирных жителей, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    Позже российский лидер рассказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху ключевые моменты беседы с ближневосточными лидерами.

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    16 октября 2023, 13:53
    В ХАМАС сообщили об ударах по израильскому Ашдоду

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевое крыло ХАМАС – группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» – заявило о новых ракетных ударах по израильскому городу Ашдод.

    Обстрел, как заявляет радикальная группировка, ведется «в ответ на нападения [Израиля] на мирных палестинцев», передает ТАСС.

    В городе объявлена воздушная тревога, звучат сирены.

    Ашдод не впервые подвергается обстрелам со стороны ХАМАС.

    Также в группировке ранее в понедельник сообщили о ракетных ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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