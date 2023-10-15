Al Mamlaka: Король Иордании поручил не выводить иорданский полевой госпиталь из сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телеканала, король поручил сохранить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и продолжать его работу, поддерживая систему здравоохранения, несмотря на трудности и проблемы, передает РИА «Новости».

Ранее ВОЗ заявила, что приказ Израиля об эвакуации больниц на севере сектора Газа равнозначен смертному приговору для пациентов.

Напомним, министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.