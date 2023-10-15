Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Король Иордании поручил не выводить иорданский полевой госпиталь из сектора Газа
Al Mamlaka: Король Иордании поручил не выводить иорданский полевой госпиталь из сектора Газа
Король Иордании Абдалла II поручил оставить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и продолжить его работу для поддержки системы здравоохранения в анклаве, сообщает телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на национальный центр Иордании по безопасности и управлению кризисами.
По сообщению телеканала, король поручил сохранить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и продолжать его работу, поддерживая систему здравоохранения, несмотря на трудности и проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее ВОЗ заявила, что приказ Израиля об эвакуации больниц на севере сектора Газа равнозначен смертному приговору для пациентов.
Напомним, министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.