  • Новость часаСовбез ООН не принял проект резолюции России по Газе и Израилю
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    Как победить «космических союзников» Украины
    Назван средний размер пенсии россиян к 2026 году
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти
    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    17 октября 2023, 03:55

    В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с автобусом

    В Приморье установили личности всех погибших в ДТП на китайском автобусе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены, сообщил представитель управления МВД России по региону.

    По сообщению ведомства, личности погибших в аварии установили, передает РИА «Новости».

    Напомним, авария произошла в Хасанском районе Приморья, автобус съехал в кювет, два человека погибли, около 40 пострадали. По данным прокуратуры, в автобусе был 51 пассажир, все они – российские граждане. Водитель – гражданин КНР.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    Коментарии (37)
    16 октября 2023, 13:47
    Япония потребовала от России отменить запрет на ввоз рыбы

    МИД Японии: Токио сделал представление России в связи с ограничением на ввоз рыбы

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Японии сделало России представление в связи с решением о временном ограничении на импорт японской рыбы и морепродуктов, которое было принято российской стороной из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1».

    В Токио заявили, что предоставили международному сообществу, в том числе и России, «разъяснения о безопасности воды, обработанной системой ALPS». Отмечается, что решение Москвы вызвало у японской стороны «крайнее сожаление», Япония «настоятельно» призвала его отменить, передает ТАСС.

    Сообщается, что в ответ на запрос Россельхознадзора японская сторона предоставила дополнительные сведения о сбросе в океан воды с «Фукусимы-1».

    Напомним, с 16 октября в России вводится временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

    Эксперты называли сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.

    Коментарии (42)
    16 октября 2023, 10:51
    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари

    Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни

    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни. Финский политик в 1999 году представлял ЕС на переговорах с Россией и Югославией, в ходе которых угрожал ковровыми бомбардировками Белграда. Впоследствии был награжден Нобелевской премией мира.

    В сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте говорится, что Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 6.40 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

    В июне 1999-го югославская пресса опубликовала стенограмму переговоров между представителем ЕС Ахтисаари, Виктором Черномырдиным и президентом Югославии. Как сообщалось в публикации, Слободан Милошевич спросил о том, что будет, если Югославия откажется от подписания документа, который позднее получит название «План Мартти Ахтисаари» и ляжет в основу резолюции Совета Безопасности ООН.

    «В ответ Ахтисаари отодвинул с центра стола вазу с цветами и красноречиво провел ладонью по полированной поверхности: «Белград будет как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда». Минута тишины, и затем он добавил: «Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших», – говорилось в публикации.

    В 2000 году вышла книга бывшего президента Финляндии «Миссия в Белграде».

    В 2008 году, в год провозглашения Косово независимости, Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира с формулировкой «за важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов».

    Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в г. Виипури (Финляндия, в настоящее время – Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в г. Куопио (в центре Финляндии), а затем в г. Оулу (на северо-западе страны).

    В 1959 году окончил педагогическое отделение Оульского университета, работал учителем начальной школы. В 1965-м Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973–1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах – в Замбии, Сомали и Мозамбике.

    В 1977-м перешел на службу в ООН. В 1991-м Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990-го – феврале 1991 года.

    В 1993 году вернулся в Хельсинки, в 1994-м – был избран президентом Финляндии. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995).

    С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косово. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии.

    Помимо Нобелевской, отмечен и другими международными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000) и премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000).

    Владел четырьмя языками: немецким, английским, французским и шведским.

    У него остались жена и сын.

    Коментарии (46)
    16 октября 2023, 16:14
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления

    Шойгу раскрыл число потерянных ВСУ бронированных боевых машин с начала контрнаступления

    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но Российская армия улучшила свое положение и не допустила продвижения противника, сказал министр, передает ТАСС.

    ВС России же не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне СВО выглядит «устойчиво и уверенно», подчеркнул глава ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (51)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 17:59
    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти

    Reuters: Индия задержала оплату нефти из России из-за нежелания платить юанями

    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийское руководство недовольно тем, что подконтрольные государству компании используют китайские юани для покупки нефти у России, из-за чего возникают задержки с оплатой, сообщили источники Reuters.

    Задержка есть минимум у семи партий топлива, утверждают источники Reuters на нефтеперерабатывающих заводах, передает РБК. Указывается, что пока не понятно, запретило ли правительство Индии окончательно расчет в юанях.

    При этом представитель Минфина указал, что такого запрета нет, если частная фирма имеет юани для расчетов, то правительство не будет мешать, но и не станет поощрять или облегчать такую торговлю.

    Коментарии (26)
    16 октября 2023, 12:52
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось всю ночь дожидаться встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщило издание The Washington Post.

    Газета пишет, что кронпринц «вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер». На переговоры принц пришел только следующим утром, передает ТАСС.

    Блинкен приехал в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю 7 октября.

    16 октября Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Коментарии (19)
    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Коментарии (22)
    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

    Коментарии (18)
    16 октября 2023, 13:37
    Опубликовано видео нападения с ножом на пассажира в метро Москвы

    Прокуратура опубликовала видео нападения на пассажира в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом, драка попала на видео, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект», происшествие попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным прокуратуры, 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом оппоненту, пострадавшему причинен легкий вред.

    Дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

    В январе 2022 года на станции столичного метро «Чертановская» произошла массовая драка, инцидент попал на видео.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 13:59
    Шоколад «Аленка» официально признали халяльным

    Роскачество признало шоколад «Аленка» халяльным

    Шоколад «Аленка» официально признали халяльным
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производитель шоколадок «Аленка» фабрика «Красный Октябрь» получила первый в стране халяльный сертификат, заявили в Роскачестве.

    Кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – Халяль» сертификат Халяль на часть продукции предприятия «Красный Октябрь», сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Сертификат стал первым, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. Халяльный сертификат получили конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка» и другие.

    Отмечается, что в проверках участвовали «ведущие эксперты в области шариата».

    Знак подтверждает соответствие требованиям и стандартам халяль.

    Коментарии (42)
    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

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    16 октября 2023, 14:36
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

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