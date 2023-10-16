Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?16 комментариев
Названо количество конкурсантов национального чемпионата «Абилимпикс»
На Национальный чемпионат «Абилимпикс» заявлено 750 конкурсантов
Свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс–2023» продемонстрируют 750 конкурсантов из 76 субъектов России. Чемпионат входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин рассказал, что соревнования «Абилимпикс» в России проводятся с 2015 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Количество участников региональных чемпионатов год от года растет. В этом году в соревнования было вовлечено более 8 тыс. школьников на всех этапах, более 10 тыс. студентов и почти 3 тыс. специалистов. За каждой компетенцией закреплен работодатель – организация реального сектора экономики, которая помогает составлять задание, продумывать, на каком оборудовании его выполнять, и это мы считаем очень важной составляющей», – подчеркнул Неумывакин.
Основной площадкой проведения финала Национального чемпионата станет Выставочный центр «Гостиный Двор», где свое профессиональное мастерство продемонстрируют более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты.
Соревнования пройдут по 49 основным компетенциям различных отраслей – сфера услуг, информационные технологии, промышленность, питание, медицина, ремесленное дело и других. В программу включены также пять презентационных компетенций: «Изготовление мороженого», «Звукорежиссура», «Мастер по приготовлению пиццы», «Вокал» и «Электропривод и автоматика». Впервые в чемпионате примут участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Чемпионат в этом году пройдет под девизом «Возможности без границ!»
По поручению президента Владимира Путина победителям, занявшим первое, второе и третье места на Национальном чемпионате «Абилимпикс», выдаются сертификаты, которые можно реализовать на приобретение технических средств реабилитации или получение дополнительного образования. На данный момент 1143 победителя реализовали свои сертификаты на получение технических средств реабилитации, 43 победителя получили дополнительное образование, пять проходят обучение. В 2023 году победители также получат данные сертификаты.
Основным результатом проведения чемпионатов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» является трудоустройство его участников.