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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 16:38

    Путин заявил о большом количестве россиян в зоне палестино-израильского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне палестино-израильского конфликта находятся много россиян как с одной, так и с другой стороны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оперативным вопросам.

    Глава государства попросил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова дать оценку ситуации на Ближнем Востоке.

    «Сергей Алексеевич, мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех коллег, которые здесь собрались. С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта (на Ближнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД) находятся много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население – встает вопрос гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «В преддверии телефонных разговоров и чтобы выработать общую позицию по этому делу, попросил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации», – добавил глава государства.

    Также на совещании обсуждались вопросы, связанные с СВО. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о положении в зоне конфликта на Украине. Министр заявил, что украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин.

    Напомним, число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек.

    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

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    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

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    16 октября 2023, 07:56
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.

    Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

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    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

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    16 октября 2023, 09:05
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    @ Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

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    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

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    16 октября 2023, 15:07
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

    «Уверен, что это не последнее событие подобного рода», – приводит его слова ТАСС.

    Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент отметил, что направлений работы «гораздо больше». «По всем будем двигаться вперед», – подчеркнул Путин.

    Президент заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться. «Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры», – сказал глава государства.

    Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых в понедельник объектов, и положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    В числе открытых объектов – отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

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    15 октября 2023, 19:32
    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

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    16 октября 2023, 08:22
    Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

    Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

    «Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

    Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.

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    16 октября 2023, 10:11
    Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая не складывались под сиюминутную политическую конъюнктуру

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между Россией и Китаем не складывались под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел и не стали результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, они развивались на протяжении двух десятилетий аккуратно и спокойно, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «На каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, в основе развития отношений двух стран всегда лежала добрая воля. «Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. Но вот это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», – отметил президент.

    Следующим шагом, как отметил Путин, стало развитие отношений в сфере экономики, которое также происходило постепенно. По его словам, на этом этапе «заполнялись ниши, которые когда-то и кому-то принадлежали, другим странам, в наших отношениях, но не были настолько эффективны, как наше взаимное сотрудничество по тому или другому направлению». «Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении – первое место», – рассказал президент.

    Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров, сказал Путин.

    Особо глава государства отметил то, что в разное время у России и Китая было разное соотношение по экспорту и импорту. «Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению», – сказал он.

    «Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения – это фундаментальный фактор. Все это вместе и дает нам основание считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов», – подчеркнул Путин.

    Говоря о расширении БРИКС, Путин отметил, что процесс был непростым, диалог он назвал сложным, однако в итоге удалось найти консенсус и договориться.

    «В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе, и происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет в Азии, Индонезия растет и многие другие государства, в Латинской Америке – Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, а этот рост является очевидным, в том числе в сфере экономики», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран «Семерки» и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности. «После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Повторяю еще раз: это проявление объективного процесса формирования многополярного мира», – указал глава государства.

    «Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления такого формата, таких отношений между странами мы можем добиться этой цели на основе объединения усилий», – сказал Путин.

    Также в этом интервью Путин назвал чушью так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе.

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    16 октября 2023, 15:59
    Путин открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Мост является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры региона за последние 50 лет.

    Мост общей протяженностью 2,5 тыс. метров построен с опережением контрактных сроков на три года, передает РИА «Новости».

    Строительство объекта было начато в конце 2019 года по поручению Путина. Мост имеет стратегическое значение для Подпорожья (город Ленинградской области) и региона в целом.

    Подпорожье было разделено судоходной рекой на две части. Переправиться с одного берега можно через плотину Верхне-Свирской ГЭС в рамках реверсивного движения. Однако этот путь не рассчитан на интенсивный проезд транспорта.

    Теперь мост полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установит постоянную связь между берегами.

    Ранее Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае.

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    16 октября 2023, 08:50
    Путин рассказал, что продолжает играть в хоккей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием, а также находит время для занятий спортом, что заряжает его энергией.

    Отвечая на вопрос китайского журналиста, президент заявил, что продолжает играть в хоккей с удовольствием, и напомнил, что начал кататься на коньках «только 10 лет назад», передает ТАСС.

    «До этого я не умел не только кататься на коньках, но и стоять на них не умел. Но вот десять лет назад попробовал, начал и играю до сих пор», – поделился президент России, добавив, что учился кататься на коньках и играть в хоккей одновременно.

    «Для меня это было одно и то же», – отметил Путин.

    По словам президента, он продолжает заниматься спортом, что заряжает его энергией для интенсивной работы, и находит для тренировок время.

    «Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки – это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», – сказал Путин.

    Также глава российского государства заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином популяризацию национальных единоборств двух стран, попросит поддержать инициативы молодых людей, спортсменов для расширения контактов в области спорта.

    «У нас очень популярно ушу. Надеюсь, и дальше популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта в области единоборств, такими, например, как борьба самбо», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

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    16 октября 2023, 14:41
    Путин оценил темпы строительства дорог в России

    Путин остался доволен темпами строительства дорог в стране

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин, в понедельник принимая участие по видео-конференц-связи в открытии дорожных объектов в пяти регионах, положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году «строительство идет в хорошем темпе, уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км. дорог, в том числе более 2 тыс. федеральных и 8 тыс. региональных и местных», передает ТАСС.

    «Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог», – отметил Путин. Он напомнил, что в 2022 году это было 29 тыс. км. «Темпы очень хорошие», – оценил президент.

    Так, в понедельник открылся отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе (ДНР), мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области, транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Глава государства регулярно по ВКС и лично принимает участие в открытии новых транспортных объектов. Ранее он говорил о том, что в России «огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры», которые в том числе касаются автомобильных дорог. По словам Путина, для будущего страны чрезвычайно важно развитие транспортной инфраструктуры, за ней «прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям».

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства. Путин подчеркивал, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны.

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    16 октября 2023, 14:26
    Путин и Асад призвали немедленно доставить гумпомощь в Газу

    В Сирии сообщили, что Путин и Асад в ходе переговоров высказались за немедленную доставку помощи в Газу

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщила канцелярия главы Арабской республики.

    Лидеры, как сообщается, «подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что меры военного и невоенного характера в отношении сектора Газа такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны, неприемлемы.

    Также российский лидер заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 15:14
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

    «Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов», – передает ТАСС его слова.

    Президент назвал дорожное хозяйство одной из значимых отраслей экономики.

    «И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров», – указал Путин.

    Отмечается, что по итогам 2022 года получилось выполнить нормативы и привести нормативное состояние 55% дорог.

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