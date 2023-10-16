Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?6 комментариев
В США заявили о символической помощи Украине
Бывший морской пехотинец США Берлетик: Запад оказывает Киеву символическую помощь
Страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
Он отметил, что тренд на сокращение поставок НАТО Украине продолжается уже давно. При этом, по словам Берлетика, это не вопрос политики. Дело в том, что запасы опустошены, а восполнить их быстро не удается из-за нехватки мощностей, передает РИА «Новости».
Бывший военный привел в качестве примера последний пакет помощи от Германии, в который вошли в том числе всего десять танков Leopard1 A5.
Он пояснил, что этот танк не покроет потребностей Украины на поле боя, так как Leopard1 – предшественник Leopard2, который уже был использован и не принес никаких результатов в ходе контрнаступления ВСУ.
Берлетик отметил, что военная помощь неспособна поменять исход контрнаступления.
Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценила готовность Запада продолжать помогать Киеву.