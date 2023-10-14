В Раде пессимистично оценили дальнейшую поддержку Западом Украины

В Раде пессимистично настроились на дальнейшую поддержку Запада Украины

Tекст: Вера Басилая

В интервью газете The New York Times Ясько заявила, что она настроена пессимистично по поводу дальнейшей помощи Украине западными странами. По ее словам, она не видит планирования для реальных действий, звучат просто заявления в поддержку Украины, передает RT.

Также Ясько отметила, что политики начинают использовать Украину как тему для борьбы друг с другом, «страну используют в качестве инструмента».

Ранее Military Watch Magazine писало, что Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой из-за необходимости помогать Израилю.