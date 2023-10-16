Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

Tекст: Александра Юдина

На странице арт-центра «ВКонтакте» указано, что «несколько часов назад ушел из жизни друг и художник, несколькими работами которого украшен арт-центр, оформитель ряда альбомов группы «АукцЫон», блестящий график и карикатурист.

По версии издания «Фонтанка», смерть художника не носит криминального характера, в момент смерти рядом с ним никто не находился. Его тело уже отдали родным.

Однако по информации «Рен-ТВ», тело Лубнина нашли с ножом в сердце.

Известно, что последние несколько лет Лубнин страдал сильной клинической депрессией. Он также проходил лечение в стационаре, из которого выписался пару дней назад.