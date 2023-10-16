Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».4 комментария
Умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался в возрасте 54 лет в Петербурге, сообщается в группе арт-центра «Гаркундель».
На странице арт-центра «ВКонтакте» указано, что «несколько часов назад ушел из жизни друг и художник, несколькими работами которого украшен арт-центр, оформитель ряда альбомов группы «АукцЫон», блестящий график и карикатурист.
По версии издания «Фонтанка», смерть художника не носит криминального характера, в момент смерти рядом с ним никто не находился. Его тело уже отдали родным.
Однако по информации «Рен-ТВ», тело Лубнина нашли с ножом в сердце.
Известно, что последние несколько лет Лубнин страдал сильной клинической депрессией. Он также проходил лечение в стационаре, из которого выписался пару дней назад.