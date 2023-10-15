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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 15:23

    В ВСУ начали экономить боеприпасы для ПВО при атаках дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются экономить на боеприпасах для систем противовоздушной обороны и не тратить их на дроны, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Подразделения украинской армии разворачивают системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, для борьбы с дронами они применяют мобильно-огневые группы, сказала Гуменюк в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.

    Она пояснила, что противодействовать беспилотникам «очень мощными средствами ПВО» в условиях нехватки таких систем нецелесообразно.

    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

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    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

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    14 октября 2023, 15:55
    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Польшей стоящей перед польскими властями задачей учитывать настроение избирателей в преддверии выборов в парламент страны.

    По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей перед выборами, передает ТАСС.

    Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.

    Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (9)
    15 октября 2023, 04:58
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью, заявили в министерстве обороны России.

    В Telegram-канале сообщается, что два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью и уничтожены в воздухе.

    Напомним, над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 17:55
    Арестович призвал к смене власти на Украине

    Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Украины «исчерпало пределы своей компетенции», загнало страну в тупик, необходимо провести выборы, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович(внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

    Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

    Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

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    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 16:42
    Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

    Глава МИД Украины Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

    Кулеба рассказал, как просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину
    @ imago images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена помочь вернуть сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украину.

    В интервью телеканалу «1+1» Кулеба заявил, что позвонил Блинкену и попросил его помочь открыть возобновить работу McDonald's на Украине, после того, как увидел, что все рестораны этой сети закрыты в стране, передает РИА «Новости».

    «И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: «Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?» – рассказал Кулеба, добавив, что личного мотива не было, потому что он сам не ест в McDonald's.

    Он считает, что закрытие этой сети на Украине было несправедливым, а присутствие McDonald's в любой стране – это сигнал инвесторам, работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности МИД Украины.

    Ранее Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Глава украинского МИД рассказал Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 21:51
    Al Khaleej: Подготовка к зиме ВС России держат Зеленского в неопределенности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывает в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России, пишет арабская газета Al Khaleej.

    Зеленский вместе с НАТО не знает, что принесет будущая зима, учитывая подготовку ВС России и планы Минобороны на фронтах, передает RT.

    Ранее британский журнал Spectator написал, что Киев забил тревогу из-за начала наступления ВС России по всей линии фронта.

    Коментарии (4)
    14 октября 2023, 18:38
    Беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами ЕР в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами «Единой России» атаковал украинский БПЛА, пострадавших нет, сообщили в администрации региона.

    В сообщении администрации Харьковской области в Telegram-канале уточняется, что во время выполнения гуманитарной миссии сотрудники ВГА и активисты «Единой России» попали под удар беспилотника ВСУ, пострадавших нет.

    Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотника над Белгородской областью.

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    14 октября 2023, 18:09
    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны:Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ атаковать БПЛА территорию Белгородской области, дрон самолетного типа уничтожен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Украина пыталась атаковать Белгородскую и Брянскую области двумя беспилотниками.

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    14 октября 2023, 19:48
    В Раде пессимистично оценили дальнейшую поддержку Западом Украины

    В Раде пессимистично настроились на дальнейшую поддержку Запада Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву, и не видит необходимых планов по оказанию Киеву поддержки.

    В интервью газете The New York Times Ясько заявила, что она настроена пессимистично по поводу дальнейшей помощи Украине западными странами. По ее словам, она не видит планирования для реальных действий, звучат просто заявления в поддержку Украины, передает RT.

    Также Ясько отметила, что политики начинают использовать Украину как тему для борьбы друг с другом, «страну используют в качестве инструмента».

    Ранее Military Watch Magazine писало, что Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой из-за необходимости помогать Израилю.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 13:12
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

    Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

    Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

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