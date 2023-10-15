Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
В ВСУ начали экономить боеприпасы для ПВО при атаках дронов
Украинские военные пытаются экономить на боеприпасах для систем противовоздушной обороны и не тратить их на дроны, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
Подразделения украинской армии разворачивают системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, для борьбы с дронами они применяют мобильно-огневые группы, сказала Гуменюк в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.
Она пояснила, что противодействовать беспилотникам «очень мощными средствами ПВО» в условиях нехватки таких систем нецелесообразно.