Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
На подлете к Белгороду уничтожены два беспилотника ВСУ
В воскресенье над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.
ВСУ попытались провести атаку двумя беспилотными аппаратами самолетного типа около 14.00 мск, их уничтожили над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Между тем глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале указал, что цели сбиты над территорией Белгородского района, на подлете к самому Белгороду.
Согласно предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Ранее Минобороны сообщало, что ПВО уничтожили два украинских дрона над Брянской и Белгородской областями.