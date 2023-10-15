На подлете к Белгороду уничтожены два беспилотника ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ попытались провести атаку двумя беспилотными аппаратами самолетного типа около 14.00 мск, их уничтожили над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Между тем глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале указал, что цели сбиты над территорией Белгородского района, на подлете к самому Белгороду.

Согласно предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее Минобороны сообщало, что ПВО уничтожили два украинских дрона над Брянской и Белгородской областями.