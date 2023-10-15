Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
Минобороны: Российские военные пресекли разведку беспилотника США у границы России в Черном море
Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27 из-за полета над Черным морем американского разведывательного беспилотника Global Hawk, сообщили в Минобороны России.
Как указали в ведомстве, 15 октября российскими РЛС над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, передает РИА «Новости».
В пресс-службе подчеркнули, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж истребителя России идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США.
В министерстве добавили, что «при приближении истребителя России иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от российской госграницы. В Минобороны уточнили, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Ранее российские истребители пресекли разведку двух беспилотников США в районе Крымского полуострова.