Минобороны: Беспилотник США приблизился к границе России в Черном море

Минобороны: Российские военные пресекли разведку беспилотника США у границы России в Черном море

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, 15 октября российскими РЛС над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, передает РИА «Новости».

В пресс-службе подчеркнули, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Отмечается, что экипаж истребителя России идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Howk ВВС США.

В министерстве добавили, что «при приближении истребителя России иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от российской госграницы. В Минобороны уточнили, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее российские истребители пресекли разведку двух беспилотников США в районе Крымского полуострова.