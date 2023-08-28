ВКС России пресекли разведку американских беспилотников в районе Крыма

В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

Tекст: Ольга Никитина

В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

«Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.