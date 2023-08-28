Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
ВКС России пресекли разведку американских беспилотников в районе Крыма
Российские истребители пресекли разведку беспилотников США в районе Крымского полуострова
Два истребителя из состава российских дежурных сил ПВО были подняты в воздух для пресечения разведки двумя беспилотниками MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США в районе Крымского полуострова, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что в результате разведывательные беспилотники США изменили направление полета и покинули районы разведки, передает ТАСС.
В воскресенье российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе.