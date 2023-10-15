Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Херш: Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM
Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
По его словам, если такая атака будет одобрена, она проведется в воскресенье или понедельник, «с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», передает РИА «Новости».
Херш предупредил, что атака такими авиабомбами полностью уничтожит Газу.
Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.
Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.