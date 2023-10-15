Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает

Tекст: Ольга Иванова

«Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы», – цитирует его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «это то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс, один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием».

Путин добавил, что идеи России «по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства «Большой Евразии», они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.