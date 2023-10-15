Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает
Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
«Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы», – цитирует его РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «это то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс, один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием».
Путин добавил, что идеи России «по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства «Большой Евразии», они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь».
Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.