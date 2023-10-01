  • Взрывы произошли в Киеве и Харькове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    История Новороссии вернула ее в состав России
    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    В США сообщили о «тихой панике» Белого дома из-за сгоревшего на Украине оружия НАТО
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре
    Российский Су-35С сбил в воздушном бою украинский самолет
    ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    Толстой призвал вернуть в состав России Одесскую и Харьковскую области
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    7 комментариев
    1 октября 2023, 01:18

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНР

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, заявил глава российского государства Владимир Путин в поздравительной телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпину по случаю 74-й годовщины образования КНР.

    Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания».

    Президент России заявил, что под руководством Си Цзиньпина Китай «уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития». Страна «укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня», заявил Путин.

    Он отметил, что Москва и Пекин успешно взаимодействуют во всех сферах, а также эффективно координируют шаги в международной политике. Путин выразил уверенность, что его встреча с Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» поможет развитию «всего комплекса конструктивных российско-китайских связей». Это, по словам Путина, пойдет на пользу России и Китаю, а также будет способствовать безопасности и стабильности в мире.

    Напомним, Китай высказался за отмену виз с Россией. Кроме того, недавно Китай разрешил поставки свинины из России, отменив тем самым действовавшие с 2008 года ограничения.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (13)
    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    29 сентября 2023, 11:39
    Китай высказался за отмену виз с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй высказался за безвизовый режим с Россией

    Китай высказался за отмену виз с Россией
    @ MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская сторона считает, что безвизовый режим с Россией для взаимных поездок стал бы полезен для двух стран, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Чжан Ханьхуэй сообщил ТАСС, что, по его информации, пока между Москвой и Пекином не было разговора об отмене виз, однако он высказался за безвизовый режим. По его словам, это будет очень поощрять взаимные поездки между гражданами, между нашими странами.

    Дипломат отметил, что китайская сторона ждет открытия взаимных групповых туристических поездок без оформления виз.

    В середине августа первая группа российских туристов из пяти человек отправилась на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз. Эти тестовые поездки были запущены для отладки механизма взаимодействия между российскими и китайскими службами.

    Коментарии (13)
    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (6)
    29 сентября 2023, 10:09
    Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В Пекине против решения Белого дома об отказе направлять Москве приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, такой шаг со стороны Соединенных Штатов нарушает общепринятую международную практику, так как страна-хозяйка обязана пригласить всех полноправных и полноценных членов АТЭС, передает ТАСС.

    Ханьхуэй отметил, что США продолжают придерживаться придирчивой и дискриминирующей позиции по отношению к России, в Китае выступают против выбранной Штатами позиции.

    Также дипломат отметил, что Москва имеет исчерпывающие данные о китайско-американских контактах.

    Так, по словам Ханьхуэя, Пекин сам проинформировал Москву об итогах встреч между Китаем и США, в том числе касательно переговоров главы МИД Китая Ван И с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Ранее Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

    До этого США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

    Коментарии (36)
    30 сентября 2023, 19:49
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.

    Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».

    Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 14:26
    В России оценили предложение Китая отменить визы

    Политолог Бордачев: Безвизовый режим между Россией и Китаем потребует долгой подготовки

    В России оценили предложение Китая отменить визы
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отмена виз между КНР и Россией послужит отправной точкой к качественному развитию сотрудничества двух государств. Однако осуществление подобной инициативы требует длительной подготовки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Китае заявили, что безвизовый режим с Россией для взаимных поездок станет полезным для обоих государств.

    «Безвизовый режим с Китаем обсуждается достаточно давно. Сейчас эта тема получила второе дыхание, поскольку отношения Пекина и Москвы переживают невероятный подъем. Инициатива способна качественно улучшить диалог наших государств. Отмена бюрократических формальностей даст серьезный импульс к развитию сотрудничества во всех сферах», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Возможность поехать в Китай без оформления визы позволит россиянам гораздо быстрее решать важные предпринимательские и образовательные задачи. Скорость оформления и закрепления партнерства между гражданами вырастет в разы. Благотворно это отразится и на туризме, что тоже обеспечит хороший прилив средств в экономики КНР и РФ», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее, несмотря на все плюсы безвизового режима, думаю, что эта инициатива в ближайшее время не получит законодательного оформления. Налаживание фактически свободных границ между двумя великими державами – это сложный проект, осуществление которого требует комплексного анализа», – подчеркивает эксперт.

    «При этом в плане численности населения у Китая, по сравнению с нами, наблюдается существенный перевес. То есть так называемый безвиз создаст мощную нагрузку именно на российские миграционные органы и службы безопасности. Разумеется, нам необходимо тщательно подготовиться к столь масштабным изменениям», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, придется обсудить многие опасения и со стороны КНР. Переговоры и поиск компромисса по спорным аспектам займет много времени. Подобные решения не принимаются в течение месяца, поэтому государствам предстоит серьезная работа в рамках организации безвизового режима», – резюмирует Бордачев.

    Ранее в Китае заявили, что безвизовый режим с Россией для взаимных поездок станет полезным для обоих государств. Об этом сообщил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что не располагает информацией о том, ведется ли в настоящий момент работа по реализации данной инициативы. Однако, по его мнению, безвизовый режим все-таки необходимо ввести, поскольку «это будет очень поощрять» взаимные выезды граждан двух стран.

    Действительно, гуманитарные связи между Россией и КНР стремительно развиваются. Так, в конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что стороны возобновили действие соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии коронавируса, напоминает «Интерфакс».

    Согласно информации издания, лишь за первый квартал 2023 года Генеральное консульство РФ в Китае выдало более 50 тыс. виз. Больше всего услугами диппредставительства пользовались в городах Шэньяне и Пекине, где было оформлено 29 и 12 тыс. документов соответственно.

    Развитие получают и другие сферы партнерства. Так, в марте, во время двусторонних переговоров, Владимир Путин сообщил, что страны согласовали практически все параметры проекта «Сила Сибири – 2», пишет РИА «Новости». Президент подчеркивал, что речь идет о новом трубопроводе, через который может осуществляться поставка 50 млрд кубометров газа.

    При этом Москва и Пекин готовы идти на компромиссы даже по вопросам, решение которых растянулось на долгое время. Так, недавно Китай разрешил поставки свинины из России, отменив тем самым действовавшие с 2008 года ограничения. Отмечается, что Россельхознадзор в течение десяти лет проводил масштабную работу для обеспечения допуска на рынки КНР.

    Коментарии (12)
    28 сентября 2023, 21:59
    Названы сроки начала поставок российской свинины в Китай после 15-летнего запрета

    В Минэкономразвития сообщили о поставках свинины из России в Китай в 2024 году

    Названы сроки начала поставок российской свинины в Китай после 15-летнего запрета
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская свинина начнет экспортироваться в Китай во втором и третьем кварталах 2024 года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

    Для начала поставок России нужно выполнить ряд действий, которые займут от трех до 12 месяцев, Про данным пресс-службы, необходимо подписать протокол о требованиях к свинине, экспортируемой в Китай, пройти согласование ветеринарного сертификата на экспорт и аттестацию, передает ТАСС.

    Ранее Россельхознадзор сообщил, что Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России после 15-летнего запрета. Отмечается, что Китай является лидером по потреблению свинины в мире.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Коментарии (19)
    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

    Коментарии (62)
    Главное
    Палата представителей США одобрила проект бюджета без помощи Украине
    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет
    Опубликовано видео уничтожения эшелона с бронетехникой ВСУ
    В УЕФА отреагировали на разногласия из-за недопуска России
    Кустурица собрался посетить новые регионы России

    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

    Перейти в раздел

    Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией

    Год назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. На референдумах регионы продемонстрировали высокую явку, а сами плебисциты прошли в соответствии с Уставом ООН. Как отмечают эксперты, на протяжении долгих лет территории пребывали в стагнации, а теперь открыли для себя возможность вернуться на путь развития. Собеседники газеты ВЗГЛЯД вспомнили произошедшие год назад памятные события. Подробности

    Перейти в раздел

    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

    Перейти в раздел

    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............