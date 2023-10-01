Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНР
Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, заявил глава российского государства Владимир Путин в поздравительной телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпину по случаю 74-й годовщины образования КНР.
Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и пожелал ему «крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР – счастья и процветания».
Президент России заявил, что под руководством Си Цзиньпина Китай «уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития». Страна «укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня», заявил Путин.
Он отметил, что Москва и Пекин успешно взаимодействуют во всех сферах, а также эффективно координируют шаги в международной политике. Путин выразил уверенность, что его встреча с Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» поможет развитию «всего комплекса конструктивных российско-китайских связей». Это, по словам Путина, пойдет на пользу России и Китаю, а также будет способствовать безопасности и стабильности в мире.
Напомним, Китай высказался за отмену виз с Россией. Кроме того, недавно Китай разрешил поставки свинины из России, отменив тем самым действовавшие с 2008 года ограничения.