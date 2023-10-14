Гостиничный комплекс загорелся в Якутске

Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.27 комментариев
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.25 комментариев
Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта
В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».
Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.
По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».
Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.
В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».
ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».
Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.
МИД: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом
По словам спецпредставителя МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, задолго до начала президентской избирательной кампании своим поступком маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, передает ТАСС.
Представитель МИД указал на то, что членам организации невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций.
Накануне ПАСЕ удивила в очередной раз, приняв резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом. Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?».
Политолог Корнилов прокомментировал советы евреям в Мюнхене не носить иудейские символы и вести себя незаметно
«Советы евреям не носить иудейские символы – это очень страшный звоночек, потому что подобное происходит не только в Мюнхене, но и по всей Европе. Сейчас во всех местах компактного проживания людей еврейской национальности усиливаются меры безопасности», – отмечает политолог Владимир Корнилов.
«Подобные явления происходят не только в Мюнхене, хотя к этому городу приковано особое внимание в связи с предстоящим юбилеем «пивного путча» 1923 года (также известен как путч Гитлера или путч Гитлера и Людендорфа). Это происходит по всей Европе, а также в США, Канаде и Австралии. В некоторых странах запрещают пропалестинские акции, а евреев просят не появляться в местах проведения акций в поддержку жителей сектора Газа в национальных нарядах и с символикой Израиля», – добавил эксперт.
Корнилов особо отметил заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что при подобных тенденциях Европу ожидает гражданская война. «В Британии, Франции, Германии мы видим много подобных эксцессов, и евреев действительно повсюду призывают соблюдать бдительность», – указал спикер.
Как пишут немецкие СМИ, евреям посоветовали быть внимательнее и вести себя неприметно, избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.
После атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций. Канцлер Олаф Шольц осудил антисемитские призывы и пообещал жестко пресекать любые правонарушения.
По словам Шольца, несмотря на то что тысячи людей сплотились в поддержку Израиля, страна видела «позорные изображения на наших улицах, на которых средь бела дня приветствовались самые жестокие террористические акты». Так он отреагировал на демонстрации в Берлине и Дуйсбурге, где участникам раздавались сладости и пирожные, а некоторые танцевали и аплодировали, явно радуясь зверствам, совершаемым в Израиле.
Шольц объявил о запрете в стране любой деятельности, восхваляющей преступления ХАМАС в Израиле, включая использование их символов или выражение похвалы убийствам, а также сожжение израильского флага. Шольц указал на особую ответственность Германии перед Израилем из-за ее предыдущей роли виновника Холокоста, в ходе которого были убиты 6 млн евреев.
8 ноября 1923 года в Мюнхене начался «пивной путч» – восстание немецких радикальных групп во главе с Адольфом Гитлером. Путч был подавлен на следующий день, а фюрер арестован. В тюрьме Гитлер написал свой знаменитый автобиографический труд Mein Kampf (внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ) об идеях национал-социализма, на страницах книги он не скрывал ненависть в отношении еврейского народа.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что власти жестоко отреагируют на антисемитские действия и защиту терроризма. По его словам, страна не должна поддаваться «любой форме ненависти», а должна оставаться единой.
В Амстердаме несколько еврейских школ были закрыты в пятницу, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей. Решение было принято после того, как бывший глава ХАМАС Халед Машаль призвал провести в пятницу по всему мусульманскому миру акции в поддержку палестинцев.
Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что его страна укрепляет безопасность своей еврейской общины, добавив, что наблюдается «повышенная бдительность в отношении антисемитских нападений».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить 3 млн фунтов стерлингов дополнительного финансирования для защиты еврейских школ и синагог в ответ на сообщения о том, что антисемитские инциденты увеличились в стране на 324% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.
Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.
«Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».
Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.
Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.
У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.
На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.
Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.
Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.
The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада
Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».
«Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.
Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.
Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.
«Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.
Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.
Норвежский лыжник Эвен Нортуг обвинил олимпийского чемпиона из России Александра Большунова во лжи
В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились», передает РИА «Новости».
Призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг заявил изданию Nettavisen, что он точно не отправлял подобного сообщения россиянину. Он считает, что такие сообщения могут стать одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации, но сомневается, что кто-то из команд решил поступить таким образом.
Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тенсет. По его мнению, те, кто сейчас в команде вряд ли могли послать сообщение Большунову.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне 2022/23.
Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».
Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.
Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.
«Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.
Журналист Медведев сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта
Журналист в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Белого, который осознал, что не имеет успеха за рубежом и после российских концертов готов ехать куда угодно, чтобы заработать.
Белый «не хочет делить гастрольные города» с другими беглыми комиками, указал Медведев. Он привел цитату из романа, где описывается проект Балаганова. Согласно ей, СССР предполагалось разделить на 34 эксплуатационных участка по числу деятелей, каждый участок передается в долгосрочное пользование одного из детей лейтенанта Шмидта.
«Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка», – привел Медведев текст.
В романе отмечалось, что договорившиеся стороны «переругались друг с другом» при разделе страны и теперь уже не общались друг с другом кроме как с добавлением бранных слов, а весь спор произошел из-за дележа участков.
«Поистине, русская классика великая штука. К любому сыну лейтенанта Шмидта найдется цитата», – заключил Медведев.
Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.
Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.
Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму
Как указал Зеленский, Киев обращается к некоторым странам, чтобы они передали системы ПВО на зимний период. «Есть системы, которые придут и будут у нас, и есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.
По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.
«У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Не могу сказать вам, где будут эти системы, и не могу сказать количество», – добавил Зеленский.
Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.
Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.
«В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», – говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
В действительности, бесконтрольно расходятся по миру вооружения, поставляемые Западом Украине, на чем наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные объединения, а также западные политики, «одержимые антироссийскими настроениями», подчеркнула дипломат.
Она также обвинила западные страны в использовании серых схем при закупке вооружения для Украины, указав на использование ими «нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации».
Кроме того, Захарова отметила нарушение действующих санкций в отношении ряда стран при поставках военной техники Киеву. «Повсеместно нарушаются и действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения, реквизированных, главным образом, в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок», – заявила она.
Дипломат также указала на то, что Россия постоянно напоминает странам НАТО и Евросоюза о нарушении взятых ими обязательств в рамках Международного договора о торговле оружием. Она заявила о пренебрежении западом международными договоренностями, нацеленными на минимизацию рисков попадания высокоточного оружия в «теневой» оборот.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.
Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму «Сказка» Сокурова
Режиссер заявил в своем Telegram-канале, что Министерство культуры прислало «бумагу» об отказе выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка».
Ранее режиссер сообщил, показ фильма «Сказка» был запрещен в Москве на международном фестивале «Каро.Арт».
«Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.
Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.
Ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева.
Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.
Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».