Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.6 комментариев
Зеленский потребовал от украинских СМИ не писать о коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских СМИ не писать о коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский потребовали от украинских журналистов не писать о коррупции, пока идут боевые действия.
По словам главреда ZN.UA Юлии Мостовой, Зеленский потребовал от СМИ молчать до победы, передает RT.
Журналистка заявила, что с этим призывом украинский президент обратился к СМИ после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада. Западные СМИ сообщили, что в рядах украинской армии призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, уличенной в коррупции.