Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских СМИ не писать о коррупции

Tекст: Вера Басилая

По словам главреда ZN.UA Юлии Мостовой, Зеленский потребовал от СМИ молчать до победы, передает RT.

Журналистка заявила, что с этим призывом украинский президент обратился к СМИ после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада. Западные СМИ сообщили, что в рядах украинской армии призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, уличенной в коррупции.