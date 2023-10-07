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Зеленский обвинил Россию в распространении «лжи» о коррупции на Украине
«Страна.ua»: Зеленский обвинил Россию в распространении лжи о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам Зеленского, коррупция на Украине – это известный «российский нарратив». Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет «фейковую информацию» о коррупции на Украине так как не может «расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», передает РИА «Новости».
Глава киевского режима также обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в российской «пропаганде» после того, как европейский политик заявил о невозможности вступления глубоко коррумпированной Украины в Евросоюз.
Напомним, в среду глава Евросовета Шарль Мишель увязал вступление Украины в ЕС с борьбой с коррупцией. Днем ранее в рядах ВСУ призвали Зеленского снять камуфляж и заняться проблемами коррупции в своей команде.