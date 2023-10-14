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    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    16 комментариев
    14 октября 2023, 13:16

    Израиль заявил об убийстве командира одного из спецподразделений ХАМАС

    Израиль заявил об убийстве командира одного из спецподразделений ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля ликвидировала командира одного из специальных подразделений группировки ХАМАС, руководившего операцией рядом с сектором Газа.

    В совместном заявлении ЦАХАЛ и Службы общей безопасности говорится, что «обстрелом с самолета Армии обороны Израиля был убит командир одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади, который возглавлял террористическую атаку на израильские населенные пункты рядом с сектором Газа в прошлые выходные», передает ТАСС.

    Отмечается, что в 2005 году Али Кади был задержан за похищения и убийство израильтян. Его освободили в 2011 году в рамках сделки по обмену 1027 палестинских заключенных на взятого в заложники боевиками ХАМАС израильского солдата Гилада Шалита.

    Ранее минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 2,2 тыс. человек.

    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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    13 октября 2023, 16:20
    Посол Израиля объяснил порядок призыва в армию репатриантов из РФ

    Посол Израиля: Репатрианты из России могут призываться в армию Израиля на общих основаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, которые переехали в Израиль и получили гражданство, могут быть сейчас призваны в армию еврейского государства на общих основаниях, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

    По его словам, репатриантов из России могут призывать, если это граждане Израиля, так как каждый гражданин обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет, причем это и мужчины, и женщины, передает ТАСС.

    «Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал – из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», – сказал дипломат.

    Посол отметил, что не располагает данными о том, сколько репатриантов из России могли получить повестки о призыве на военную службу.

    Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

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    13 октября 2023, 20:37
    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа

    Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа

    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа
    @ Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля заявила о проведении в пятницу локальных рейдов с участием бронетехники в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.

    В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.

    Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».

    Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.

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    14 октября 2023, 06:58
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, чтобы «укрепить позиции США», сообщает Центральное командование ВС страны.

    Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

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    14 октября 2023, 01:48
    Haaretz: Тела пропавших израильтян нашли в секторе Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько тел ранее пропавших граждан Израиля были найдены в ходе военной операции на территории сектора Газа, сообщает издание Haaretz.

    По данным СМИ, в ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян. Также говорится об обнаружении предметов, которые «могут помочь в освобождении израильтян», передает РИА «Новости».

    О проведении локальных рейдов с участием бронетехники по поиску заложников сообщалось в пятницу.

    Ранее посольство России сообщало о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.

    Коментарии (0)
    13 октября 2023, 15:07
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    Посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В списках пропавших без вести в результате обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС числятся 12 российских граждан, сообщили в посольстве России.

    В посольстве заявили, что число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти, по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, передает ТАСС.

    Посольство России в Израиле отметило, что получает сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России в оперативном режиме благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между главным штабом полиции Израиля и МВД России.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле. До этого сообщалось о четырех погибших россиянах в результате нападения ХАМАС на Израиль.

    Коментарии (15)
    14 октября 2023, 10:24
    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг

    Армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности»

    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающие на севере сектора Газа более одного миллиона палестинцев должны переместиться как можно скорее на юг анклава для «их же безопасности», заявил спикер армии Израиля Авихай Адраи.

    В своей соцсети X он от лица властей Израиля призвал жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг – армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

    Также была опубликована карта, согласно которой жителям приморских районов позволят попасть к улицам Салах ад-Дина и аль-Бахр.

    Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших дома.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 20:28
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    @ Michael Reichel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций, сообщили в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG).

    Как пишет Bild со ссылкой на рассылку еврейской общины, евреям нужно быть внимательнее и вести себя неприметно, а также следует избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы, передает РИА «Новости».

    Ранее СНБ и МИД Израиля призвали израильских граждан, проживающих за границей, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру. В ведомствах посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов».

    Напомним, что после атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.

    Канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

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    13 октября 2023, 15:21
    Медведев задал Западу вопрос о требовании Израиля к жителям Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что «западные партнеры» стыдливо молчат по поводу требования Израиля об эвакуации около 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в срок 24 часа.

    «Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» – поинтересовался он в своем Telegram-канале.

    Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным».

    Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля.

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    13 октября 2023, 15:57
    ХАМАС заявил об обстреле штаба израильской армии
    ХАМАС заявил об обстреле штаба израильской армии
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевое крыло радикального движения ХАМАС заявило об ударе по окружному штабу израильской армии, расположенному в городе Цфат на севере страны.

    Группировка «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила, что бригады аль-Кассама атаковали ракетой «Аяш 250» штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат, передает ТАСС.

    Ранее ХАМАС заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион.

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    13 октября 2023, 13:47
    ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За сутки в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли 13 человек, которых палестинцы взяли в плен во время вторжения на территорию Израиля 7 октября, сообщило военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» в соцсетях.

    По их данным, шесть заложников погибли в Северной провинции в двух разных местах, а семь – в провинции Газа в трех разных местах, передает РИА «Новости».

    Среди погибших есть иностранные граждане.

    По последней информации, жертвами бойцов ХАМАС в Израиле стали около 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава Минэнергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, пока не будут освобождены все израильские заложники.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 09:36
    В Израиле пресекли попытку проникновения группы ливанских террористов

    Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы ливанских террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    Уточняется, что некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля, нескольких террористов армия Израиля ликвидировала с помощью беспилотника, передает ТАСС.

    В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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