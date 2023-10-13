Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин предложил Еревану и Баку подписать мирный договор в Москве
Путин заявил о готовности содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку
Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.
«На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана), чтобы поставить точку в застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.
Путин добавил, что Россия согласна организовать переговоры в Москве, в каком угодно формате.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.