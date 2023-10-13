ХАМАС за несколько недель до атаки на Израиль выложил видео подготовки нападения

AP: ХАМАС выложил видео подготовки нападения на Израиль за несколько недель до атаки

Tекст: Ольга Никитина

По данным Associated Press (AP), в соцсетях ХАМАС видеозапись появилась 12 сентября. На кадрах продемонстрировали отработку маневров, которые применялись во время атаки на Израиль. Боевики взорвали муляж приграничных заграждений, захватывали городские здания, открывали огонь по бумажным человеческим мишеням, передает ТАСС.

На учениях под названием «Могучая опора» ХАМАС отрабатывал захват бетонных башен и антенных систем, которые впоследствии осуществил в Израиле.

Тренировки, по данным AP, проходили вблизи поселения Хореш Ярон на Западном берегу реки Иордан. ХАМАС, как полагает представитель Фонда защиты демократии Брэдли Боуман, хотел ввести в заблуждение израильские власти насчет предполагаемого места атаки, поскольку в конечном счете обострение произошло в секторе Газа, а не на Западном берегу.

Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.





Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В результате атак погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа, по данным на 10 октября, погибли 900 человек.