Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Запад лишь на треть покрыл расходы Украины на 2024 год
Рада: Запад покрыл расходы Киева на бюджет 2024 года лишь на треть
Расходы Украины на финансирование бюджета 2024 года покрыты Западом всего на треть, об остальных вложениях нужно договариваться, заявил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Он пояснил, что на сегодня внешнее финансирование бюджета на 2024 год запланировано на сумму 42,9 млрд долларов.
Гетманцев добавил, что пока Запад относительно гарантировал чуть более трети финансирования, а остальное – то, о чем нужно договариваться, передает ТАСС.
Председатель комитета обратил внимание на то, что финансирование не просто не гарантировано, но и напрямую зависит от внутриполитической ситуации в странах Запада.
Он отметил, что ситуация в контексте украинского вопроса может ухудшаться ввиду предвыборных проблем украинских партнеров из ЕС и США, а также из-за усталости от войны.
Гетманцев предупредил, что, если Украина необходимого финансирования не найдет, ее может ждать секвестр или эмиссия. «У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если суммы не будут подкреплены партнерами», – заключил он.
Ранее в Раде обвинили «приближенных к власти» людей в разворовывании бюджета Украины.