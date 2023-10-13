Запад лишь на треть покрыл расходы Украины на 2024 год

Рада: Запад покрыл расходы Киева на бюджет 2024 года лишь на треть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он пояснил, что на сегодня внешнее финансирование бюджета на 2024 год запланировано на сумму 42,9 млрд долларов.

Гетманцев добавил, что пока Запад относительно гарантировал чуть более трети финансирования, а остальное – то, о чем нужно договариваться, передает ТАСС.

Председатель комитета обратил внимание на то, что финансирование не просто не гарантировано, но и напрямую зависит от внутриполитической ситуации в странах Запада.

Он отметил, что ситуация в контексте украинского вопроса может ухудшаться ввиду предвыборных проблем украинских партнеров из ЕС и США, а также из-за усталости от войны.

Гетманцев предупредил, что, если Украина необходимого финансирования не найдет, ее может ждать секвестр или эмиссия. «У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если суммы не будут подкреплены партнерами», – заключил он.

Ранее в Раде обвинили «приближенных к власти» людей в разворовывании бюджета Украины.