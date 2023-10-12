Член комитета Рады по вопросам финансов Южанина обвинила «приближенных к власти» людей в разворовывании бюджета Украины

Tекст: Антон Антонов

По словам Южаниной, эти люди понимают, что из-за их действий «страна будет ограничена в финансировании извне», а за собственный счет Украина «выжить не сможет», передает ТАСС.

Южанина считает, что призыв МВФ повысить ставки и собираемость налогов был ожидаемым, ведь «помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам». Однако Южанина сомневается, что бизнес на Украине способен выдержать повышенное налоговое давление и что в МВФ осознают такую опасность.

Дефицит бюджета Украины Южанина признала «катастрофическим», почти все собственные средства страны уходят на сферу безопасности и обороны, другие статьи будут финансироваться только при сохранении внешней помощи. В случае уменьшения такой помощи на 10–20%, по словам Южаниной, на столько же придется «снизить оплату бюджетников» и социальные выплаты.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада. Западные СМИ сообщили, что в рядах украинской армии призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, уличенной в коррупции.