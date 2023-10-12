Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
В Раде обвинили «приближенных к власти» людей в разворовывании бюджета Украины
Член комитета Рады по вопросам финансов Южанина обвинила «приближенных к власти» людей в разворовывании бюджета Украины
Бюджет Украины разворовывают, к этому причастны «только приближенные к власти люди», заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По словам Южаниной, эти люди понимают, что из-за их действий «страна будет ограничена в финансировании извне», а за собственный счет Украина «выжить не сможет», передает ТАСС.
Южанина считает, что призыв МВФ повысить ставки и собираемость налогов был ожидаемым, ведь «помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам». Однако Южанина сомневается, что бизнес на Украине способен выдержать повышенное налоговое давление и что в МВФ осознают такую опасность.
Дефицит бюджета Украины Южанина признала «катастрофическим», почти все собственные средства страны уходят на сферу безопасности и обороны, другие статьи будут финансироваться только при сохранении внешней помощи. В случае уменьшения такой помощи на 10–20%, по словам Южаниной, на столько же придется «снизить оплату бюджетников» и социальные выплаты.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия якобы распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине с целью лишить Киев поддержки Запада. Западные СМИ сообщили, что в рядах украинской армии призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, уличенной в коррупции.