КНДР выступила с жестким заявлением из-за визита авианосца США в Пусан

ЦТАК: КНДР ответит на любую провокацию на фоне визита авианосца США в Пусан

Tекст: Ольга Никитина

На Корейском полуострове существует «постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны», а потому перебрасывание американцами разных ядерных стратегических средств в регион является открытой военной провокацией, передает РИА «Новости» текст заявления ЦТАК.

Там напомнили, что ядерная доктрина КНДР «допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против государства».

Северокорейская сторона предупредила США, что «их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию». Подчеркивается, что КНДР может нанести «самый мощный и незамедлительный первый удар по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него». Кроме того, Северная Корея пригрозила американской стороне «средствами расширенного сдерживания».

Министерство обороны Южной Кореи заявляло ранее, что визит американского авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров. Это уже второй визит «Рональда Рейгана» на полуостров в этом году.