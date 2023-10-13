Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
КНДР выступила с жестким заявлением из-за визита авианосца США в Пусан
ЦТАК: КНДР ответит на любую провокацию на фоне визита авианосца США в Пусан
Вашингтон приступил к систематизации и активизации «попыток ядерной атаки на КНДР», а «развязывание ядерной войны» становится реальностью, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) по поводу визита авианосца США USS Ronald Reagan в южнокорейский порт Пусан.
На Корейском полуострове существует «постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны», а потому перебрасывание американцами разных ядерных стратегических средств в регион является открытой военной провокацией, передает РИА «Новости» текст заявления ЦТАК.
Там напомнили, что ядерная доктрина КНДР «допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против государства».
Северокорейская сторона предупредила США, что «их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию». Подчеркивается, что КНДР может нанести «самый мощный и незамедлительный первый удар по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него». Кроме того, Северная Корея пригрозила американской стороне «средствами расширенного сдерживания».
Министерство обороны Южной Кореи заявляло ранее, что визит американского авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров. Это уже второй визит «Рональда Рейгана» на полуостров в этом году.