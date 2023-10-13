Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
Россия решила представить на Dubai Airshow систему самообороны летчика
Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Рособоронэкспорт» представит на авиасалоне Dubai Airshow 2023 полностью импортозамещенную систему жизнеобеспечения и самообороны летчика, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению пресс-службы, «Рособоронэкспорт» на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 представит комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика, который предназначен для летного состава самолетов и вертолетов, совершивших катапультирование или оказавшихся на местности после аварийной посадки, передает ТАСС.
Комплес собран специалистами «Рособоронэкспорта» во взаимодействии с летчиками ВКС и производителями экипировки на основании полученного в реальных боевых действиях опыта.
Как заявили в компании, комплект аналогичен уже применяемому в российских ВС, однако составлен из продукции альтернативных производителей.
«На Dubai Airshow 2023 впервые представим уникальный продукт, полностью состоящий из элементов российского производства», – сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.