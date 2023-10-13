Юрист раскрыл новую мошенническую схему лишения квартир с использованием «ФСБ»

Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ и ЦБ лишают доверчивых граждан жилья

Tекст: Ольга Никитина

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают человеку, что в его отношении якобы оформлены кредиты в десятке банков, а «обеспечением» по ним указывается квартира жертвы. Гражданину предлагают срочно перевести сбережения на «безопасные счета», а квартиру временно оформить на «сотрудника ФСБ».

Как объяснил Соловьев, схема не является одномоментной, жертву «обрабатывает целая бригада». Участники мошеннической схемы представляются «сотрудниками ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма», «следователями», «сотрудниками ЦБ», «операторами портала Госуслуг». У растерянного и запутавшегося человека забирают таким образом все сбережения, оформляют на него кредиты, он лишается объектов недвижимости, сказал Соловьев в комментарии Прайм.

Мошенники предварительно подбирают потенциальных жертв, уверен эксперт, отметив, что зачастую от таких схем страдают пожилые люди.

Соловьев предупредил, что не следует вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись, а также ни под каким предлогом не переводить незнакомцам средства на какие-либо счета и тем более не совершать никаких действий с недвижимостью.

Накануне сообщалось, что мошенники начали применять музыку из рекламных видео банков для имитации работы «контакт-центров».