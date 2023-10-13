ЦАХАЛ подтвердил указание палестинцам эвакуироваться на юг Газы

Армия обороны Израиля призвала палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа

Tекст: Антон Антонов

ЦАХАЛ пояснил, что палестинцам следует покинуть свои дома ради собственной «безопасности и защиты», передает ТАСС.

Армия заверила, что жители города Газа смогут вернуться в свои дома, о чем будет сделано соответствующее объявление. Палестинцев призвали не подходить к зоне ограждения безопасности. Сообщается, что бойцы ХАМАС прячутся в туннелях под домами и внутри зданий, передает РИА «Новости».

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной «реакцию ООН на раннее предупреждение Израиля жителям сектора Газа». Он заявил, что долгое время «ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС», а также на использование боевиками «гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия».

Как заявил Эрдан, сейчас вместо того, чтобы поддержать Израиль, «чьи граждане были убиты террористами ХАМАС» и «который пытается свести к минимуму ущерб для тех, кто не причастен к этому», ООН «читает Израилю проповеди». Эрдан посоветовал организации «сосредоточится на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону».

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».