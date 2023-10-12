Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.
В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.
Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.
Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.