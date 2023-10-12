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    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    12 октября 2023, 17:44

    Начались переговоры Путина и Алиева в Бишкеке

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Путин и Алиев находятся с визитом в Бишкеке, переговоры президента России и главы Азербайджана начались в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.

    Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора «Север – Юг». Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что российский и азербайджанский лидеры обсудят и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха,

    Напомним, в пятницу Путин и Алиев примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.

    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

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    11 октября 2023, 20:27
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    «У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Президент также отметил беспрецедентную остроту палестино-израильского конфликта. «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде (больше) не видим», – указал он.

    Ранее премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем.

    Коментарии (33)
    12 октября 2023, 05:10
    Путин прибыл в Киргизию

    Путин прибыл в Бишкек на саммит СНГ

    Путин прибыл в Киргизию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщают информационные агентства.

    Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. В четверг он встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, запланировано подписание двусторонних документов. Позднее Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу. В этот же день у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.

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    12 октября 2023, 14:18
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Договоренность России и Киргизии о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением в совместной работе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.

    Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

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    11 октября 2023, 21:23
    Путин допустил восстановление ближневосточного «квартета»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не исключает, что формат ближневосточного «квартета» (ООН, Россия, США и ЕС) для урегулирования палестино-израильского конфликта может быть возобновлен.

    «Ну, почему нет», – ответил он на соответствующий вопрос ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта минимизировать жертвы среди мирного населения и оставить в покое женщин и детей, а также заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

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    11 октября 2023, 20:43
    Путин: Советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Советы в адрес палестинцев уехать в Египет не способствуют миру, этот народ живет на исторически своей земле, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего телеканала Al-Ghad.

    «Мне трудно давать какие-то оценки. Земля, на которой живут палестинцы, – это исторически их земля. Более того, здесь и предполагалось создать независимое палестинское государство. На мой взгляд, это не то, что может вести к миру», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также считает необходимым избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке. «Конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, потому что если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

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    12 октября 2023, 03:59
    Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

    Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

    Как указал Путин, отношения между двумя странами «продолжают активно развиваться на всех направлениях», что полностью подтвердила его встреча с Ким Чен Ыном «на космодроме Восточный», передает ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей поможет развитию «конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов», а также укреплению стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.

    Ким Чен Ын заявил, что в ходе визита в Россию «провел вместе с товарищем Путиным чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы».

    Он выразил надежду, что «российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов». Ким Чен Ын также пожелал «товарищу Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе». Лидер Северной Кореи отметил, что СССР стал первой страной, с которой у КНДР были установлены дипотношения.

    12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.

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    12 октября 2023, 10:45
    Глава Киргизии Жапаров встретил Путина в Бишкеке

    Глава Киргизии Жапаров встретил российского лидера Путина в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке

    Tекст: Александра Юдина

    Российского лидера Владимира Путина во время его визита в Бишкек встретил в государственной резиденции «Ала-Арча» киргизский коллега Садыр Жапаров.

    Ожидается, что лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов, затем Путин и Жапаров выступят с заявлениями для прессы, передает ТАСС.

    Также планируется совместное участие президентов в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

    Между тем, стало известно, что Путин наградил Жапарова орденом Почета. Как указано на сайте правовой информации, глава Киргизии «удостоен награды за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества» между странами.

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    12 октября 2023, 15:14
    Путин и Жапаров продолжили общение за неформальным обедом

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после переговоров продолжили общение за неформальным обедом в госрезиденции «Ала-Арча».

    Путин и Жапаров после официальной встречи, переговоров с участием делегаций, подписания двусторонних документов отправились на торжественную церемонию по случаю 20-летия российской авиабазы Кант в Киргизии. После этого президенты России и Киргизии продолжили встречу за неформальным обедом, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

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    12 октября 2023, 11:42
    Путин начал переговоры с Жапаровым в Бишкеке

    Российский лидер Путин и его киргизский коллега Жапаров начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

    Ожидается обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, передает ТАСС.

    Ранее Путин возложил венок к мемориалу «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Бишкеке, который в соответствии с законом о госпротоколе Киргизии, является одним из двух (как площадь Победы в Бишкеке) памятных мест страны, к которым возлагаются венки в рамках визитов глав иностранных государств.

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    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

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    12 октября 2023, 14:02
    Путин отметил роль базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

    Путин отметил роль российской базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

    «Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», – передает ТАСС слова российского лидера.

    В рамках официального визита президента России в Киргизию представители двух стран подписали семь документов о сотрудничестве. В частности, утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством России и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности.

    Также приняты соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции и программа их взаимодействия на 2024–2025 годы. Минприроды России заключило два меморандума о взаимопонимании – с Министерством сельского хозяйства Киргизии (в области развития лесного хозяйства) и с министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора республики (о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов).

    Среди других документов – протокол о намерениях между Министерством образования и науки Киргизии и МГУ имени М.В. Ломоносова, а также соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-российского славянского университета.

    Путин отметил близость позиций Москвы и Бишкека по актуальным региональным и общемировым проблемам. Президент подчеркнул, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

    Президент выразил признательность киргизской стороне за продуктивную совместную работу. По его словам, результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и пойдут на благо всем гражданам двух государств.

    Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов. Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В пятницу, 13 октября, Путин и Жапаров вместе с другими лидерами стран СНГ примут участие в заседании Совета глав государств объединения.

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    12 октября 2023, 13:43
    Путин: Москва заинтересована в конструктивном развитии отношений с Бишкеком

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.

    Глава Российского государства отметил большое внимание киргизского коллеги к развитию взаимодействия Москвы и Бишкека. «Можете рассчитывать на такую же конструктивную и заинтересованную позицию, на такой же заинтересованный подход российской стороны», – приводит его слова ТАСС.

    Российский лидер обратил внимание, что работа Жапарова направлена на «развитие стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии», он «последовательно выступает за упрочение российско-киргизских отношений, которые неизменно выстраиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон».

    «Не будет преувеличением сказать, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре стали в значительной степени возможны благодаря именно вашей активной позиции и личному заинтересованному участию в достижении результатов», – обратился Путин к Жапарову.

    «Мы знаем вас и как убежденного сторонника поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепления атмосферы партнерства, доверия, сотрудничества в нашем общем регионе», – подчеркнул президент России, говоря о деятельности киргизского коллеги. Поздравляя с наградой, глава Российского государства пожелал президенту Киргизии «дальнейших успехов в государственной деятельности».

    Также Путин отметил, что Россия и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – сказал российский лидер.

    Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин и его киргизский коллега начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

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    12 октября 2023, 14:41
    Путин: Российские военные работают героически и с полной отдачей

    Путин: Российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи и оказывают содействие киргизским силовым структурам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», – сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант, передает РИА «Новости».

    Путин заявил также, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе и вносит вклад в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность.

    Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.

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    12 октября 2023, 14:14
    Путин заявил о поставке в Киргизию 1,2 млн тонн топлива

    Tекст: Вера Басилая

    В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же планирует отгрузить и до конца этого года, сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров.

    «Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика, наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины.

    Также Путин заявил, что надеется на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Киргизией, союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента.

    Ранее Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.

    Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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