Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Начались переговоры Путина и Алиева в Бишкеке
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».
Путин и Алиев находятся с визитом в Бишкеке, переговоры президента России и главы Азербайджана начались в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.
Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора «Север – Юг». Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что российский и азербайджанский лидеры обсудят и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха,
Напомним, в пятницу Путин и Алиев примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.