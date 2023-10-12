Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Путин прибыл в Киргизию
Путин прибыл в Бишкек на саммит СНГ
Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщают информационные агентства.
Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. В четверг он встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, запланировано подписание двусторонних документов. Позднее Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу. В этот же день у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.
Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.