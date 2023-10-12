Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
Компания Google объявила о крупнейшей кибератаке
Компания Google объявила о крупнейшей кибератаке против себя
На сервисы Google произошла самая крупная за всю ее историю DDoS-атака, заявила американская компания в четверг.
Попытка взлома системы оказалась в 7,5 раз больше аналогичной DDoS-атаки в 2022 году, максимальное число запросов составило 398 млн в секунду, когда в прошлом году показатель доходил до 46 млн в секунду, сообщили в пресс-службе Google, передает ТАСС.
Рост числа запросов объясняется использованием ранее неизвестных уязвимостей сетевого протокола HTTP/2. Масштаб атаки сравним с объемом запросов пользователей по всему миру на сервисы Wikipedia за сентябрь 2023 года.
Специалисты компании зафиксировали регулярные кибератаки в конце августа, данные о попытках взлома все еще поступают. При этом Google уверяет, что успешно справляется с поддержанием работы сервисов.
Компания планирует скоординировать усилия по обеспечению безопасности с партнерами по отрасли для изучения механизмов, используемых хакерами.