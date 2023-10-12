В США заявили о способности России освободить Харьков за несколько дней

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности России освободить Харьков за несколько дней

Tекст: Елизавета Шишкова

Он задался вопросом, что дальше собираются делать российские силы. По предположению Макгрегора, если бы ВС России хотели, то в течение нескольких дней могли бы начать наступление и освободить Харьков, а затем двинуться на Киев, передает РИА «Новости».

«Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», – отметил экс-советник Пентагона.

При этом ВСУ, по словам Макгрегора, находятся на искусственном жизнеобеспечении, поскольку Запад поставляет им практически все: «Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим».

Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что наступление России после окончательного разгрома ВСУ приведет к падению Украины.