Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
В США заявили о способности России освободить Харьков за несколько дней
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности России освободить Харьков за несколько дней
Российские воска в течение нескольких дней могут освободить Харьков, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он задался вопросом, что дальше собираются делать российские силы. По предположению Макгрегора, если бы ВС России хотели, то в течение нескольких дней могли бы начать наступление и освободить Харьков, а затем двинуться на Киев, передает РИА «Новости».
«Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», – отметил экс-советник Пентагона.
При этом ВСУ, по словам Макгрегора, находятся на искусственном жизнеобеспечении, поскольку Запад поставляет им практически все: «Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим».
Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что наступление России после окончательного разгрома ВСУ приведет к падению Украины.