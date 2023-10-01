В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.32 комментария
В США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России
Американский журналист Никсон: Наступление России приведет к ликвидации Украины
Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон.
По мнению эксперта, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства.
Журналист предположил, что «русские играют в долгую» и скоро «начнут наступление», так как «видят сейчас, что у (президента Украины Владимира) Зеленского большие проблемы», передает РИА «Новости».
По мнению Никсона, сейчас борьба выглядит как спарринг двух боксеров, но как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног.
Накануне американский военный разведчик предсказал, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».