Киев получил от Испании боеприпасы и ЗРК Hawk

Tекст: Елизавета Шишкова

Мадрид поставил Киеву боеприпасы 155 и 105 калибров. Ермак поблагодарил союзников из Испании, передает ТАСС.

Ранее исполняющая обязанности главы Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщала, что шесть новых ЗРК Hawk для Киева будут интегрированы в батарею США». Кроме того, в ноябре в Испании планируется начать обучение украинских специалистов по Hawk. К настоящему времени обучение в Испании прошли уже более 2 тыс. военных ВСУ, всего планируется обучить 4 тыс. человек.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что с начала года одобрили поставки военной помощи на Украину на сумму более 3,3 млрд евро.

