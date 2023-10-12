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В Израиле признались в получении сигналов о возможной атаке ХАМАС
Военнослужащие Израиля получали сигналы о вероятной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от израильской разведки не поступало, сообщил газете Times of Israel представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
По информации издания, у Израиля имелись предупреждения в ночь перед атакой ХАМАС, передает РИА «Новости».
При этом Хагари заверил, что высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на субботу и «договорились продолжить обсуждение утром в субботу».
Как отметил представитель израильской армии, значительных предупреждений не поступало, а сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки.
В заключение Хагари добавил, что армия будет проводить расследование всех обстоятельств неожиданного нападения ХАМАС.
Ранее Тель-Авив заявил о переходе к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что «члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми».