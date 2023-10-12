В Израиле признались в получении сигналов о возможной атаке ХАМАС

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, у Израиля имелись предупреждения в ночь перед атакой ХАМАС, передает РИА «Новости».

При этом Хагари заверил, что высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на субботу и «договорились продолжить обсуждение утром в субботу».

Как отметил представитель израильской армии, значительных предупреждений не поступало, а сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки.

В заключение Хагари добавил, что армия будет проводить расследование всех обстоятельств неожиданного нападения ХАМАС.

Ранее Тель-Авив заявил о переходе к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что «члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми».

