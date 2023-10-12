Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми»
Нетаньяху объявил о чрезвычайном правительстве в Израиле и заявил, что члены ХАМАС «могут считать себя мертвыми»
В Израиле сформировали чрезвычайное правительство, «все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Один из лидеров оппозиции Бени Ганц присоединился на время к правительству Нетаньяху, передает «Интерфакс».
Нетаньяху заявил, что стороны «отложили все остальные соображения, потому что судьба страны сейчас на кону». По его словам, «народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино», а главная задача властей – победа над ХАМАС, передает ТАСС.
Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска перешли в наступление на ХАМАС. Он сказал: «Мы сотрем ХАМАС с лица земли». Ганц также сказал, что главная задача Израиля сейчас – «победить в войне».
Напомним, Тель-Авив заявил о переходе к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что израильская армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и готова начать продвижение вглубь удерживаемых ими территорий.