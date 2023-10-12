В Польше предложили выставить счет Украине

Польский политик Брылка предложила выставить Украине счет за оказанную помощь

Tекст: Ольга Никитина

Брылка в ходе предвыборных дебатов заявила, что благодарность «не является валютой в международных отношениях». По ее словам, помощь Украине со стороны Польши оценивается в 100 млрд злотых (почти 24,5 млрд долларов), передает Ura.ru.

Кроме того, она предложила выдвинуть жесткие условия в сотрудничестве с киевским режимом, в том числе прекратив «украинизацию» двусторонней торговли. Также Польша, по словам политика, хотела бы иметь доступ к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Ранее в Варшаве заявляли, что польско-украинские отношения входят в фазу деконъюнктуры, для возвращения к исходной точке потребуются титанические усилия.