Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.0 комментариев
В Польше предложили выставить счет Украине
Польский политик Брылка предложила выставить Украине счет за оказанную помощь
Польша, чтобы ее «уважали», должна выставить Украине счет за оказанную помощь в ходе конфликта киевского режима с Россией, заявила кандидат в депутаты польского Сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка.
Брылка в ходе предвыборных дебатов заявила, что благодарность «не является валютой в международных отношениях». По ее словам, помощь Украине со стороны Польши оценивается в 100 млрд злотых (почти 24,5 млрд долларов), передает Ura.ru.
Кроме того, она предложила выдвинуть жесткие условия в сотрудничестве с киевским режимом, в том числе прекратив «украинизацию» двусторонней торговли. Также Польша, по словам политика, хотела бы иметь доступ к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.
Ранее в Варшаве заявляли, что польско-украинские отношения входят в фазу деконъюнктуры, для возвращения к исходной точке потребуются титанические усилия.