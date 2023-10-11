ВС России отразили более десяти атак ВСУ в направлении Кременной

Марочко: ВС России за несколько суток отразили более десяти атак ВСУ в направлении Кременной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ сейчас с позиций возле Червоной Дибровы, Торского и Серебрянки наступают в направлении к Кременной, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что за последние несколько суток давление существенно возросло: с запада и юго-запада Кременной российскими войсками отражены более десяти атак украинских боевиков.

Эксперт отметил, что изменилась и тактика наступления украинских сил: в авангарде идут состоящие из украинских радикалов подразделения, а поддерживают их мобилизованными.

Ранее Марочко рассказал, как боевики «Азова» расстреляли бойцов ВСУ под Кременной.