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    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    32 комментария
    11 октября 2023, 08:21

    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

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    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (69)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (26)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 10:10
    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией

    Пушков призвал всерьез отнестись к словам генерала США Милли о возможной войне с Россией

    Пушков назвал три причины для США не начинать войну с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к высказыванию бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, сохраняющиеся вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме.

    При этом сенатор указал на рост вероятности того, что США будет не до военного столкновения с Россией. Он напомнил, что трое главных претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии – Трамп, Десантис и Рамасвами – считают главным противником Америки вовсе не Россию, а Китай. Эти политики, как отметил Пушков, призывают отказаться от финансирования Украины и готовиться к столкновению с Китаем из-за Тайваня.

    Еще одним фактором, который, по оценке члена Совфеда, снижает вероятность прямого конфликта США с Россией, является множественность вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию. Помимо России и Китая это Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах, пояснил сенатор. США перед лицом этих вызовов будут не усилены, а ослаблены конфликтом с ведущей ядерной державой – Россией.

    Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов, чтобы поддерживать свое так называемое глобальное лидерство. Сейчас это уже три кризиса – ближневосточный, украинский и «потенциальный дальневосточный», перечислил сенатор. Уже сейчас военный конфликт в Израиле, по словам Пушкова, требует от Вашингтона «качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке», что в результате может обернуться перенапряжением силы для такой сверхдержавы, как США.

    Напомним, Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, заявлял, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 18:25
    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль

    Число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль увеличилось до четырех

    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло четырех, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

    «С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 (время совпадает с московским) 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, передает ТАСС.

    Рязанова добавила, что еще шестеро россиян официально числятся пропавшими без вести.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон.

    Коментарии (36)
    10 октября 2023, 15:21
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    @ Вещаем Вам на VK

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эскалации в Израиле погиб россиянин, им оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький. О том, как мужчина оказался в Израиле, рассказала его мать Наталья Беленькая.

    По ее словам, мужчина переехал в Израиль в 1992 году. Она также рассказала, что Денис очень любил Израиль, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля, передает РИА «Новости».

    Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.

    Напомним, один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 11:57
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль

    Bloomberg: ХАМАС переиграл Израиль, так как готовил нападение устаревшими методами

    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское движение ХАМАС смогло избежать прослушки со стороны израильских властей, задействовав простые в техническом отношении и устаревшие методы, сообщают американские СМИ.

    По словам бывшего заместителя директора национальной разведки США Бет Саннер, ХАМАС действовал «по старинке», а потому столь масштабную операцию удалось удержать в тайне.

    Саннер предположила, что члены движения никогда не обсуждали эту операцию с помощью электронных средств коммуникации, а вместо этого разделились на группы, у каждой из которых были разные задачи, и проводили индивидуальные встречи. «Очень немногие понимали, как каждый из компонентов объединяется в целый план», – сказала она Bloomberg.

    В свою очередь бывший сотрудник израильского подразделения 8200, отвечающего за военную разведку сигналов, Алон Арвац заявил, что ХАМАС удалось обойти израильские системы перехвата телефонной и электронной связи. По его мнению, это удалось благодаря использованию средств, которые Израиль применял в прошлом, передает ТАСС.

    При планировании атак ХАМАС задействовал технологии шифрования при передаче данных, полагает бывший руководитель группы в Национальном контртеррористическом центре США Эндрю Борена.

    Накануне американские СМИ писали, что внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 11:23
    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян

    Посол России Викторов: В ходе конфликта в Израиле погиб еще один россиянин

    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Число погибших в Израиле граждан России возросло до двух, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Викторов в эфире Первого канала сообщил, что имеются подтвержденные данные о гибели в Израиле двух российских граждан, передает ТАСС.

    О гибели одного россиянина стало известно в понедельник.

    При этом информация о россиянах-заложниках ХАМАС официально не подтвердилась.

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 09:43
    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»

    Forbes: Из-за дронов ХАМАС Израиль потерял шесть танков «Меркава»

    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров, пишут американские СМИ.

    В статье Forbes со ссылкой на «неподтвержденные ранее сообщения» говорится, что «Израиль потерял целых шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров». В ХАМАС заявили, что по крайней мере один из захваченных ими танков вывели из строя при помощи дрона, передает содержание публикации канал «360».

    Как уточняется, удары по бронетехнике наносили большие ударные беспилотники-гексакоптеры и дроны-камикадзе.

    По данным издания, портативные разведывательные беспилотники переделали в ударные, оснастив их небольшими дешевыми ракетами «Кассам», собранными в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Автор статьи пишет, что беспилотники малоэффективны и приземляются случайным образом, а применялись они для привлечения внимания с помощью «беспокоящего огня».

    ХАМАС, как добавляет издание, выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» – до 5 тыс. штук за 20 минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что одиночный танк «Меркава» был сожжен кумулятивной гранатой, сброшенной с дрона. Удар пришелся на топливные банки, которые, как выяснилось, не имеют внешней защиты и никак не приспособлены для обороны от таких совсем примитивных дронов.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 11:21
    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»

    FT: В ХАМАС заявили, что задача альянса «Ось сопротивления» – полное уничтожение Израиля

    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Задачей неофициального регионального союза государств и политических организаций «Ось сопротивления» является полное уничтожение Израиля, заявил глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

    Авад заявил газете Financial Times, что «Ось сопротивления», объединяющая Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов, «стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», передает радио Sputnik.

    Союзники ХАМАС, по его словам, не знали о готовящейся против Израиля операции до самого ее начала. При этом Иран и «Хезболла», как отметил Абдул Маджид Авад, следили за «каждым моментом» нападения.

    Ранее в ХАМАС заявили, что цели операции на территории Израиля выполнены.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху накануне приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и обещал одержать над ними победу.

    Коментарии (9)
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    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

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