Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.