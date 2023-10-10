Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Пашинян заявил о предварительном согласии Алиева встретиться в Брюсселе
Пашинян: Азербайджан и Армения предварительно согласились на встречу в Брюсселе
Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Он отметил, что согласно предварительным договоренностям, встреча с Ильхамом Алиевым состоится в Брюсселе в ближайшее время, где будут зафиксированы основные принципы. Пашинян добавил, что после встречи будет вероятность на 70%, что стороны за один, два, три месяца подпишут мирный договор, передает РИА «Новости».
По его словам, Евросоюз и США в Гранаде выразили готовность помочь Армении решить гуманитарные проблемы беженцев из Карабаха, передает ТАСС.
Ранее Пашинян заявил, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию.