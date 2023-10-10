  • Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 15:07

    Израильские военные начали сосредотачивать технику у сектора Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия Израиля сосредотачивает большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа, сообщил внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Так, в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля находятся две колонны бронетехники, в ее составе не менее 40 танков, передает ТАСС.

    В состав колонн также включены бронетранспортеры и бронированные бульдозеры Caterpillar D9, находящиеся на вооружении армии Израиля. Также готовится артиллерия, подход которой ожидается в ближайшее время.

    В статье отмечается, что ранее возле границы никогда не было такого количества военной техники, и сотрудников СМИ держали дальше от границы. Теперь же охотно разрешают снимать, «это явная демонстрация силы», говорится в публикации.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 21:57
    «Хезболла» ударила по северу Израиля

    Reuters: «Хезболла» ударила по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

    «Хезболла» ударила по северу Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, «Хезболла» ударила по Израилю в ответ на гибель четырех членов своей организации, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт. По его словам, в конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля.

    В понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Коментарии (11)
    10 октября 2023, 08:50
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    @ Erik Marmor/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

    По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».

    Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 21:11
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения беспилотником высокозащищенного израильского танка Merkava, чья стоимость на порядки выше цены дронов.

    Бойцы ХАМАС опубликовали ряд видеороликов с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе начавшейся в субботу операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Ранее в Сети опубликовали видео первых минут вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле, где погибли не менее 260 человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 19:38
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Коментарии (18)
    9 октября 2023, 18:47
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Боевики ХАМАС могли получить американское оружие из разных источников, в том числе и с Украины, потому что поступающее в страну оружие с Запада затем торгуется на черных рынках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он также оценил перспективы освобождения заложников и обмена пленными.

    «Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

    «Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

    «В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

    «Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

    «Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

    Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.

    Коментарии (19)
    9 октября 2023, 21:54
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В числе захваченных в плен боевиками ХАМАС в Израиле «десятки людей» со вторым гражданством, в том числе с российским.

    Среди израильских пленных есть «десятки людей», имеющих второе гражданство, в том числе российское, заявил представитель ХАМАС, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    23 комментария


    Ранее израильские СМИ сообщили, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных.

    Коментарии (37)
    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (9)
    9 октября 2023, 18:31
    Фридман решил переехать в Израиль из Британии

    РБК: Фридман решил переехать в Израиль из Британии

    Фридман решил переехать в Израиль из Британии
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и поселился в Израиле, сообщил близкий к бизнесмену источник.

    Миллиардер переехал в Израиль, сказал собеседник РБК. Информацию об этом изданию подтвердили в «Альфа-групп». Там уточнили, что предприниматель сейчас находится в российской столице и намерен приезжать в Россию регулярно.

    До этого в октябре суд на Украине арестовал счет Михаила Фридмана.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 11:23
    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян

    Посол России Викторов: В ходе конфликта в Израиле погиб еще один россиянин

    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Число погибших в Израиле граждан России возросло до двух, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Викторов в эфире Первого канала сообщил, что имеются подтвержденные данные о гибели в Израиле двух российских граждан, передает ТАСС.

    О гибели одного россиянина стало известно в понедельник.

    При этом информация о россиянах-заложниках ХАМАС официально не подтвердилась.

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 07:28
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    @ Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС выполнило цели операции на территории Израиля и открыто к обсуждениям, заявил в интервью член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью Al-Jazeera.

    По его словам, движение ХАМАС открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу, передает РИА «Новости».

    По данным издания Haaretz, в результате конфликта погибли 900 жителей Израиля. Палестинский Минздрав сообщает о 687 погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Ранее армия Израиля заявила об ударах по более 1,7 тыс. целям в секторе Газа.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 11:57
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль

    Bloomberg: ХАМАС переиграл Израиль, так как готовил нападение устаревшими методами

    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское движение ХАМАС смогло избежать прослушки со стороны израильских властей, задействовав простые в техническом отношении и устаревшие методы, сообщают американские СМИ.

    По словам бывшего заместителя директора национальной разведки США Бет Саннер, ХАМАС действовал «по старинке», а потому столь масштабную операцию удалось удержать в тайне.

    Саннер предположила, что члены движения никогда не обсуждали эту операцию с помощью электронных средств коммуникации, а вместо этого разделились на группы, у каждой из которых были разные задачи, и проводили индивидуальные встречи. «Очень немногие понимали, как каждый из компонентов объединяется в целый план», – сказала она Bloomberg.

    В свою очередь бывший сотрудник израильского подразделения 8200, отвечающего за военную разведку сигналов, Алон Арвац заявил, что ХАМАС удалось обойти израильские системы перехвата телефонной и электронной связи. По его мнению, это удалось благодаря использованию средств, которые Израиль применял в прошлом, передает ТАСС.

    При планировании атак ХАМАС задействовал технологии шифрования при передаче данных, полагает бывший руководитель группы в Национальном контртеррористическом центре США Эндрю Борена.

    Накануне американские СМИ писали, что внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 01:19
    США начали поставки военной помощи Израилю
    США начали поставки военной помощи Израилю
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю, в ближайшее время также будет объявлено о выделении дополнительной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CBS.

    Он уточнил, что Вашингтон ожидает от Израиля дополнительных запросов на военную помощь, США намерены удовлетворить их «наилучшим образом», передает РИА «Новости».

    Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю, добавил Кирби.

    При этом США пока не планируют размещать войска в Израиле, однако будут руководствоваться собственными интересами, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что США делают все для защиты своих интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере безопасности по всему миру. Для этих целей США направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Ранее Израиль запросил у США малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол».

    На фоне эскалации в Израиле США направили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд».

    Коментарии (23)
    9 октября 2023, 20:46
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда объявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения.

    Он пообещал транслировать казнь в формате аудио и видео, передает РИА «Новости».

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    23 комментария


    Коментарии (25)
    9 октября 2023, 18:07
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    @ t.me/IsraelinRussian

    Tекст: Ольга Иванова

    Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима повреждена в результате ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщила пресс-служба израильского МИД.

    В сообщении говорится, что мечеть повреждена в результате прямого попадания ракеты ХАМАС, передает ТАСС.

    Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше, одна из крупнейших на израильской территории, была открыта в 2014 году. Участие в церемонии ее открытия принимал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она вмещает около 3 тыс. человек и имеет четыре 50-метровых минарета и золотой купол.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    23 комментария


    До этого в понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

    Напомним, по Иерусалиму в понедельник нанесен ракетный удар, заявило боевое крыло движения ХАМАС – «Бригада Из эд-Дина» аль-Кассама».

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      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

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      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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