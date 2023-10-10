  • Армия Израиля заявила о полном контроле за южной границей с сектором Газа
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    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    29 комментариев
    10 октября 2023, 10:01

    Премьер Ирака ас-Судани приехал на переговоры с Путиным в Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани приехал в Москву на запланированные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Известно, что самолет с главой кабмина Ирака приземлился в международном аэропорту Внуково–2, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле этого года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву.

    Как заявили в Кремле, 11 октября президент России и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

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    9 октября 2023, 15:43
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядовому Дмитрию Егорову присвоено звание Героя России посмертно, соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в тексте указа.

    В июле Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву.

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    9 октября 2023, 04:27
    Симоньян напомнила об отказе России от Гавайев

    Симоньян в ответ на заявления о якобы имперских амбициях России напомнила об отказе от Гавайев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, которую обвиняют в имперских амбициях, в свое время отказалась от Гавайев, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян пояснила, что России чужды имперские амбиции, а «самой большой страной в мире» она стала, поскольку разные территории и государства «просились по разным причинам в Российскую Империю сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

    Как заявила Симоньян, Россия при этом «много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков». «Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», – заявила она.

    Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на «Валдае», заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. При этом Путин проявил юмор и обаяние.

    «Я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов», – сказал она.

    По ее словам, Путин «говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря». Она указала, что Россию обвиняют в империализме государства, которые «придумали империализм, стали такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями».

    Также Симоньян отметила, что голос оставшихся в Европе «здоровых сил», которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен «в разговорах где-то за пивом в баре».

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства.

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    7 октября 2023, 17:34
    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на время специальной военной операции на Украине отменить выборы президента России или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

    Кадыров в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, пожелал главе государства здоровья и долголетия.Он призвал единогласно принять решение, что на президентских выборах будет один кандидат – Владимир Путин или временно отменить выборы на время СВО. По его словам, в России нет на сегодня другого человека, который смог бы защитить страну, передает ТАСС.

    Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном, в ней  участвовали до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП – щит и меч России!» и так далее.

    Ранее многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.

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    7 октября 2023, 15:23
    Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан сообщил о планах обсудить с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Он поблагодарил всех за работу, отметив, что она будет продолжена, передает ТАСС.

    «Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа», – сказал Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

    Он добавил, что сейчас через республику проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    8 октября 2023, 03:27
    Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину

    Школьница из Пскова получила в подарок от Путина щенка акита-ину

    Tекст: Антон Антонов

    Школьница из Пскова Виктория Афанасьева, мечтавшая о том, чтобы у нее была собака, получила в подарок от главы российского государства Владимира Путина щенка акита-ину.

    Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, школьница мечтала о собаке этой породы с тех пор, как просмотра фильма про Хатико. Мама девочки сообщила, что к Путину дочь «обратилась втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала». При рождении щенок получил кличку Умка, ее решили сохранить.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», – сказала девочка.

    В субботу президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год. По всей стране люди записывают поздравления президенту, устраивают флешмобы в онлайне.

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    7 октября 2023, 17:07
    Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Алиевым и Пашиняном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ранее Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном.

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    8 октября 2023, 00:29
    Путин подчеркнул важность создания комфортной жизни на селе

    Путин подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, обещал «укреплять социальную сферу села», развивать транспортную инфраструктуру. Также он заявил, что будут продолжены газификация населенных пунктов и строительство жилья. «Сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – сказал он.

    Путин поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за труд и «любовь к родной земле», которые позволили качественно изменить и сделать «настоящими локомотивами» экономики России сельское хозяйство и пищевую промышленность.

    Президент указал, что «в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна» – почти 158 млн тонн. В 2023 году также ожидается «хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов», Россия «увеличит производство мяса, молока, рыбы».

    Российский рынок получает от отечественных аграриев «все основные виды продовольствия», сказал Путин. Также «растет экспортный потенциал отрасли», продукция АПК является одной из «ключевых статей российского экспорта», а по ряду позиций российские компании стали глобальными лидерами.

    Путин обещал поддерживать инициативных и ответственных людей, которые заняты в отрасли, чтобы те могли «достигать новых высот». Он подчеркнул, что у России «есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры».

    «Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», – сказал он, отметив также, что будет уделяться «особое внимание» смежным секторам экономики, «которые завязаны на АПК».

    Путин подчеркнул важность полного использования «возможностей отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Президент указал, что развиваются логистика и транспортная инфраструктура, соответствующие планы «сверстаны и активно реализуются».

    Глава государства при этом отметил богатство «национальных кухонь и гастрономических традиций» в России, указав, что это «мощный фактор для развития агротуризма».

    Летом сообщалось, что Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Среди топ-20 стран она совершила самый резкий подъем за последние десять лет – российский экспорт продовольствия вырос в 2,5 раза.

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    7 октября 2023, 12:44
    Дочери офицеров рассказали, какой подарок приготовили Путину на день рождения

    Представители движения дочерей офицеров «Катюша» рассказали, какой подарок приготовили Путину на день рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Представители движения дочерей офицеров «Катюша» поздравили российского лидера с днем рождения и рассказали, какой подарок приготовили ему к празднику.

    В Telegram-канале движения представительницы отметили, что в подарок ко дню рождения Путина приготовили свитера. Первый свитер предназначен для президента, остальные – для российских бойцов на передовой.

    Как рассказали представители движения, на свитере главы государства есть надпись «один за всех», а на остальных, которые отправятся на фронт – «и все за одного».

    «Один за всех – и все за одного». Этот девиз из романа Александра Дюма сегодня очень точно и емко объясняет взаимоотношения нашей армии и нашего президента и всех нас – тех, кто в тылу. Сегодня, когда Россия противостоит всему западному миру, мы все становимся с президентом единым целым. И все вместе мы приближаем победу», – указано в сообщении.

    «Катюши» также заверили, что будут помогать бойцам изо всех сил.

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    7 октября 2023, 12:28
    Боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Попросивший российское гражданство боксер Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу тяжеловес Кевин Джонсон, попросивший российское гражданство, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

    Боксер подчеркнул, что Путин – лучший президент в мире, он заверил, что действительно равняется на главу российского государства, передает РИА «Новости».

    «Я хотел в своем имени видеть что-то, что связано с Путиным. Никто другой в мире не может сказать, что он это сделал, а я сделал. Для меня это очень почетно», – отметил Джонсон.

    Напомним, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) подал документы на получение гражданства России.

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    7 октября 2023, 17:55
    Президент Кубы отметил ценность дружбы с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и заявил, что ценит дружбу между странами.

    «С искренней привязанностью тех, кто чувствовал ценность его дружбы в трудные для Кубы времена», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Ранее Владимира Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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    7 октября 2023, 10:38
    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров

    Эксперты Федорова и Клинцевич отметили интерес Путина к инновационным и прорывным технологиям

    Политолог: Россия при Путине становится одним из технологических лидеров
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия становится одним из технологических лидеров мира. Президент Владимир Путин активно интересуется инновационными и прорывными технологиями, а российская система поддержки молодых талантов может стать примером для других стран. Об этом сказали газете ВЗГЛЯД политологи Анна Федорова и Андрей Клинцевич. В субботу Путину исполняется 71 год.

    «Начнем с того, что Владимир Путин – самый популярный политик среди молодежи. Нет ни одной фигуры, которая могла бы даже близко с ним сравниться», – отметила политолог Анна Федорова. – «Президент действительно искренне интересуется инновационными и прорывными технологиями – это видно по тому, как он активно принимает участие в мероприятиях по этой тематике и как охотно общается с молодыми учеными и студентами».

    «В целом система поддержки молодых талантов в таком масштабе, как она существует в России, – это практически полностью заслуга президента, до него ничего такого не было даже близко. И эта система может быть примером для множества других стран. Молодые люди все видят, и в этом одна из причин популярности Путина у молодежи», – считает собеседница.

    «У нашего президента практически не бывает выходных. Только настоящий лидер может трудиться с такой самоотдачей. И результаты этого труда наблюдает сегодня весь мир, в котором наверняка не осталось человека, который не слышал бы фамилию Путин, – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, президент Евразийского инвестиционного агентства.

    «Результаты ежедневного кропотливого труда президента и его безусловной любви к России показали, что санкции – лишь иллюзия вреда. Сегодня враг внешний и враг внутренний еще дальше от своей заветной цели – поражения нашей страны. А ценности гуманизма и обыкновенной порядочности не утратили своего значения, несмотря на попытки подмены истинных идеалов», – указал он.

    «Кроме того, благодаря грамотной политике президента мы видим массу новейших технологий и инноваций, которые вошли в нашу повседневную жизнь, а у молодежи появились прекрасные возможности для развития», – резюмировал собеседник.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Ранее в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» Путин заявил: «Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли».

    Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.

    В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Далее, перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    7 октября 2023, 16:37
    Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию и пообещал встретиться в Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, назвал его визит в Москву знаковым, и пообещал скорую встречу в Киргизии.

    «Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Вам благодарен за это», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему вам крепкого здоровья, в том числе политического во главе российского государства.

    Токаев также отметил, что Путин является примером жизненной стойкости, крепкого здоровья.

    Ранее Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 12:42
    Алиев поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного звонка поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

    Азербайджанский лидер пожелал президенту России успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Алиева.

    Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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