Эксперты Федорова и Клинцевич отметили интерес Путина к инновационным и прорывным технологиям
«Начнем с того, что Владимир Путин – самый популярный политик среди молодежи. Нет ни одной фигуры, которая могла бы даже близко с ним сравниться», – отметила политолог Анна Федорова. – «Президент действительно искренне интересуется инновационными и прорывными технологиями – это видно по тому, как он активно принимает участие в мероприятиях по этой тематике и как охотно общается с молодыми учеными и студентами».
«В целом система поддержки молодых талантов в таком масштабе, как она существует в России, – это практически полностью заслуга президента, до него ничего такого не было даже близко. И эта система может быть примером для множества других стран. Молодые люди все видят, и в этом одна из причин популярности Путина у молодежи», – считает собеседница.
«У нашего президента практически не бывает выходных. Только настоящий лидер может трудиться с такой самоотдачей. И результаты этого труда наблюдает сегодня весь мир, в котором наверняка не осталось человека, который не слышал бы фамилию Путин, – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, президент Евразийского инвестиционного агентства.
«Результаты ежедневного кропотливого труда президента и его безусловной любви к России показали, что санкции – лишь иллюзия вреда. Сегодня враг внешний и враг внутренний еще дальше от своей заветной цели – поражения нашей страны. А ценности гуманизма и обыкновенной порядочности не утратили своего значения, несмотря на попытки подмены истинных идеалов», – указал он.
«Кроме того, благодаря грамотной политике президента мы видим массу новейших технологий и инноваций, которые вошли в нашу повседневную жизнь, а у молодежи появились прекрасные возможности для развития», – резюмировал собеседник.
В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.
Ранее в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» Путин заявил: «Для российских властей приоритетом остается развитие и модернизация промышленности, необходимо продолжать стимулирование внедрения новейших технологий в различные отрасли».
Он добавил, что вместе с бизнесом, регионами, наукой будут обновляться программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.
В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в соответствии с задачей, поставленной президентом по достижению технологического суверенитета, будут направлены ресурсы на развитие промышленности, в том числе на авиастроение, беспилотные авиационные системы, станко- и судостроение, радиоэлектронику, на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры страны.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Далее, перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».